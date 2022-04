FRICL KOJI JE ĆERKU SILOVAO I DRŽAO ZATVORENU U PODRUMU 24 GODINE - USKORO BI MOGAO NA SLOBODU: Kažu da više nije OPASAN!?

Otac koji je ćerku držao kao zatočenu seksualnu robinju 24 godine, silovao je više od 3.000 puta i napravio joj sedmoro dece mogao bi da bude pušten na slobodu sledeće godine, iako je osuđen na doživotnu robiju.

Fricl, čiji su zločini prema ćerki Elizabet zaprepastili čitavu planetu, prema ocenu komisije više ne predstavlja opasnost, prenose mediji.

Evil Josef Fritzl who kept daughter as sex slave in cellar could be free in a yearhttps://t.co/1ntE0JaTPa pic.twitter.com/fWz2yjNNnW