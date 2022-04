MONUSTRUM MAJKA UBILA SVOJE TRI ĆERKE: Devojčici dala FATALNU DOZU ovog leka, a medicinske sestre sve prijavile POLICIJI!

Majka iz Grčke (33) prikazana je kako se smeši svojoj ćerki sa invaliditetom na poslednjoj fotografiji koja je snimljena pre nego što joj je "dala fatalnu dozu ketamina".

Rula Pispirigu je optužena da je ubila svoju devetogodišnju ćerku Georginu nakon što je test njenog mišićnog tkiva otkrio prisustvo anestetika koji joj lekari nisu davali.

Georgina - koja je u aprilu 2021. imala napade zbog kojih je ostala tetraplegična - umrla je u januaru nakon što je provela osam meseci u bolnici, a medicinske sestre su kasnije potvrdile da je Rula bila sama sa svojom ćerkom u trenucima koji su prethodili njenoj smrti.

Rula, praćena interventnom policijom, sa lisicama na rukama i zaštitnim prslukom, pojavila se prošle nedelje na sudu u Atini.

Ona je optužena za ubistvo svoje ćerke i zatvorena je u strogo obezbeđenom zatvoru Кoridalos u Atini do datuma suđenja. Ona je negirala bilo kakav zločin.

U međuvremenu, uzorci tkiva od dvoje druge Ruline dece se sada ponovo testiraju kao deo ponovnog ispitivanja njihove smrti: trogodišnje Malene od otkazivanja jetre 2019. i šestomesečne Iris 2021. zbog sumnje na srčanu manu.

Forenzički patolog i predsednik Sindikata forenzičara u Grčkoj Grigoris Leon rekao je za lokalnu novinsku stanicu Sindeseis da je ekshumacija njene druge dece potvrdila da su "uzrok smrti bila krivična dela“:

- Apsolutno nema sumnje da je to krivično delo. Imali smo dva početna izveštaja (kada su deca umrla) koji pokazuju patološki uzrok smrti. Prvi pokazuje otkazivanje jetre, a drugi srčane malformacije u aorti kao i plućnu emboliju. Patološki uzroci ne idu uz nalaze koji upućuju na krivična dela, zbog čega se vrše preispitivanja od strane mojih kolega. U suštini, ovde će se morati ponište stari uzroci smrti i to je jedini način da se dođe do istine. Dok se uzrok smrti zvanično ne promeni u izveštaju, očigledno ne možemo da nastavimo razgovor.

