LUKAŠENKO O SAVEZU RUSIJE I BELORUSIJE: Siguran sam da će se pridružiti i druge države bivšeg SSSR-a

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da Minsk i Moskva formiraju savez suverenih država, kome bi u budućnosti mogle da pristupe i druge republike bivšeg SSSR-a.

- Zahvaljujući vama (saradnji regiona) imamo ovakvu saradnju i pokušavamo da izgradimo jedinstvenu Saveznu državu na novim principima, kako se niko ne bi našao uvređen i kako bi se razvijale suverene, nezavisne države – Belorusija i Rusija. Tom savezu će se, siguran sam, priključiti i druge republike bivšeg Sovjetskog Saveza - prenela je Lukašenkovu izjavu beloruska agencija „Belta“.

Lider Belorusije je prilikom sastanka u Minsku sa gubernatorom Voronješke oblasti u Rusiji Aleksandrom Gusjevom, istakao da ruski regioni pokazuju veliku zainteresovanost za razvoj saradnje sa Belorusijom.

Rusija i Belorusija potpisale su sporazum o osnivanju Savezne države 8. decembra 1999. Do 20. godišnjice potpisivanja ovog dokumenta formirana je radna grupa za izradu industrijskih smernica. Moskva i Minsk su ih zatim preformatirali u savezne programe za integraciju. Većina je isplanirana do 2025. godine, a neke do 2027. godine. I u Moskvi i Minsku više puta su naglašavali da saveznim programima nedostaju politička pitanja vezana za gubitak suvereniteta.

