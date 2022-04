EGIPAT: Otkriven hram posvećen Zevsu - kralju bogova!

Dalje se navodi da su ruševine otkopane u Tel el-Farmi, arheološkom području na severozapadu poluostrva.

- Egipatska arheološka misija koja je radila na lokalitetu Tel Al-Farma u arheološkoj oblasti severnog Sinaja uspela je da otkrije ostatke hrama boga Zevsa Kasija u okviru projekta iskopavanja na Sinaju za 2021-2022. Lokalitet datira iz kasnog faraonskog perioda, a korišćen je i tokom grčko-rimskog i vizantijskog perioda - saopštilo je Ministarstvo i podelilo neke slike na Tviteru.

The Egyptian archaeological mission working at the site of Tell Al-Farma in the North Sinai archaeological area succeeded in uncovering the remains of a temple to the god Zeus Cassius; within the Sinai excavation project for the year 2021-2022 pic.twitter.com/m44NwskMAp