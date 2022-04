SVETU PRETI NA HILJADE NOVIH VIRUSA! Stručnjaci izneli ZABRINJAVAJUĆU prognozu: NEĆEMO moći to da sprečimo!

Hiljade novih virusa pojaviće se do 2070. godine, a razlog je globalno zagrevanje. Evo kako će se odvijati njihov razvoj.

Klimatske promene će u narednih četiri decenije izazvati pojavu hiljada novih virusa koji će se prenositi među životinjama, a neki od njih moći će i da pređu na čoveka, upozorili su stručnjaci.

Do 2070. godine, ako temperatura poraste za samo dva stepena Celzijusa na prosečnom nivou, čak 3.000 vrsta sisara biće primorano na migracije, zbog čega će među sobom prenositi i umnožavati viruse. Ovo naročito važi za Aziju i Afriku, kontinente koji su kroz istoriju bili žarišta bolesti kao što su grip, HIV, ebola i korona virus.

Virusi koji će prelaziti sa vrste na vrstu imaće više od 4.000 prilika da se umnože i mutiraju, a istraživanje objavljeno u žurnalu "Nature" upozorava da je model studije obuhvatio samo sisare, ne i ptice i vodene životinje.

Neće se, podvlače stručnjaci, svi virusi preneti i na ljude, ali broj predviđenih prenošenja sa vrste na vrstu značajno povećava taj rizik.

Prethodna istraživanja ove vrste bavila su se faktorima kao što su uništenje šuma, istrebljivanje vrsta i nelegalna trgovina divljim životinjama, ali je relativno malo studija urađeno na temu uticaja globalnog zagrevanja.

"Ne razgovaramo dovoljno o ovom problemu u kontekstu bolesti koje mogu da se prenesu na čoveka. Naša studija spaja dve kritične globalne krize - zagrevanje planete i zarazne bolesti", rekao je Kolin Karlson, koautor studije i profesor biologije na Univerzitetu Džordžtaun.

Pedijatar dr Aron Bernstin, koji je na Harvardu direktor Centra za klimu, zdravlje i globalnu sredinu, rekao je da ova studija potvrđuje sumnje koje naučnici imaju već dugo - da će zagrevanje planete imati opasan uticaj na pojavu zaraznih bolesti.

"Podvukao bih i da studija ukazuje na to da se ovakva prenošenja već događaju, i to učestalo i u blizini naseljenih mesta", rekao je on.

Koautor studije, ekolog zaraznih bolesti Gregori Alberi, rekao je da svet mora da se pripremi za ovaj scenario, jer ga nije moguće sprečiti.

