83. DAN RATA U UKRAJINI - Rakete odjekuju na svega 15 kilometara od Poljske granice! Gađana vojna baza kod Lavova! (VIDEO)

Ukrajinski mediji: Ruski napad nedaleko od Lavova

Rusi su raketirali vojnu bazu kod Lavova, 15 kilometara od granice Ukrajine s Poljskom.

#Ukraine 🇺🇦: Russian missiles are targeting the city of #Lviv tonight.



Loud explosions have already been reported, residents are instructed tk head for the nearest bomb shelter. pic.twitter.com/PKA1SYbOkO