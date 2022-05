NEUOBIČAJENA EPIDEMIJA: Novi slučajevi MAJMUNSKIH BOGINJA u okolini Lisabona!

U saopštenju se navodi da zdravstvene vlasti takođe istražuju 15 sumnjivih slučajeva i da su ovog meseca sve registrovane infekcije u oblasti oko glavnog grada Lisabona.

Sve inficirane osobe su muškarci od kojih su većina mladi. Oboleli imaju lezije na koži i sada su u stabilnom stanju.

Vlasti nisu saopštile da li su muškarci putovali u Afriku ili su imali veze sa nedavnim slučajevima u Velikoj Britaniji ili drugde.

Britanske zdravstvene vlasti saopštile su ranije ove nedelje da su identifikovale četiri slučaja širenja majmunskih boginja u Londonu među gej i biseksualnim muškarcima.

Špansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je otkrilo osam sumnjivih slučajeva majmunskih boginja koji još treba da budu potvrđeni.

