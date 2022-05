ČUDESNA ŠUMA: Naučnici pronašli drevno drveće visoko i do 40 m, a evo šta to znači!

Naučnici veruju da lokacija u Guangsiju gde su otkrili, između ostalog i drveće visoko i do 40 metara – može skrivati do sada nepoznate vrste.

Drevna šuma pronađena je na dnu džinovske vrtače (zatvorene depresije) a stručnjaci očekuju da će naići i na, do sada, čovečanstvu nepoznate vrste živog sveta, piše Gardijan.

Istraživači pećina u regionu Guangsi na jugu Kine obavestili su naučnike kada su pronašli vrtaču, u kojoj je bila skrivena šuma. Među 30 vrtača u okrugu Leje, ovo je najveća – duga je 306 metara, široka 150 metara i duboka 192 metra.

