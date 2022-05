Belgija uvela obavezan karantin za majmunske boginje: Pozitivni idu u izolaciju 21 dan

Retka virusna infekcija može se preneti veoma bliskim kontaktom sa zaraženom osobom

Belgija je postala prva zemlja koja je uvela obavezni 21-dnevni karantin protiv majmunskih boginja - pošto 14 zemalja sada potvrđuje izbijanje virusne bolesti, a lekari upozoravaju na "značajan porast" slučajeva u Velikoj Britaniji.

Oni koji se zaraze virusom koji izaziva majmunske boginje sada će morati da idu u samoizolaciju tri nedelje, saopštile su belgijske zdravstvene vlasti, nakon što su zabeležena tri slučaja u zemlji.

Sve infekcije, od kojih je prva zabeležena u petak, povezane su sa festivalom u lučkom gradu Antverpenu.

Lekari su upozorili da se Velika Britanija suočava sa "značajnim" porastom infekcija i odgovor vlade je "kritičan" u obuzdavanju njihovog širenja.

Dr Kler Djusnap, predsednica Britanskog udruženja za seksualno zdravlje i HIV, takođe je rekla da bi epidemija mogla da ima „masivan uticaj“ na pristup uslugama seksualnog zdravlja u Britaniji.

Sajid Džavid juče je otkrio da je još 11 Britanaca pozitivno na virus, čime je ukupan broj porastao na 20, piše Daily Mail.

Od majmunskih boginja obolelo je i dete koje je trenutno u kritičnom stanju u londonskoj bolnici, dok je u Evropi zabeleženo još 100 infekcija.

– Naš odgovor je ovde zaista kritičan - kaže Dr Djusnap za Sky News.

- Biće još dijagnoza tokom sledeće nedelje. Koliko, teško je reći. Ono što me najviše brine je da ima infekcija širom Evrope, pa se to već proširilo, već kruži opštom populacijom. Doći do vrha kontakata svih tih ljudi je ogroman posao. Broj obolelih mogao da bude veći u naredne dve ili tri nedelje.

Ona kaže da očekuje da će biti identifikovano još slučajeva širom Velike Britanije.

Šta su majmunske boginje?

Retka virusna infekcija, koju ljudi obično dobijaju u tropskim oblastima zapadne i centralne Afrike, može se preneti veoma bliskim kontaktom sa zaraženom osobom.

Obično je blagog karaktera, a većina pacijenata se oporavlja u roku od nekoliko nedelja bez lečenja.

Međutim, bolest može da bude i fatalna, jer soj koji izaziva trenutnu epidemiju ubija jednog od 100 zaraženih.

Bolest, koja je prvi put otkrivena kod majmuna, može se preneti sa osobe na osobu bliskim fizičkim kontaktom, kao i intimnim odnosom, a izaziva je virus majmunskih boginja.

Dr Djusnap je takođe rekla da je zabrinuta zbog uticaja majmunskih boginja na lečenje drugih infekcija, jer se osoblje preusmerava da se uhvati u koštac sa epidemijom.

Dr Suzan Hopkins, glavni medicinski savetnik britanske Agencije za zdravstvenu bezbednost (UKHSA), kaže da se svakodnevno otkriva sve više slučajeva majmunskih boginja.

Govoreći za BBC-jev program Sunday Morning, dr Hopkins je rekla da će UKHSA objaviti ažurirane podatke u ponedeljak.

- Svakodnevno otkrivamo sve više slučajeva i želela bih da zahvalim svim onim ljudima koji se javljaju na testiranje u klinike za seksualno zdravlje, lekarima opšte prakse i odeljenju hitne pomoći - izjavila je dr Hopkins.

Zamoljena da potvrdi izveštaje o lečenju majmunskih boginja na intenzivnoj nezi, dr Hopkins je istakla da ne potvrđuje pojedinačne izveštaje i pojedinačne pacijente.

U Britaniji, vlasti nude vakcinu protiv malih boginja zdravstvenim radnicima i drugima koji su možda bili izloženi virusu majmunskih boginja.

Portugal ima 14 potvrđenih slučajeva i 20 sumnjivih infekcija, a preko Atlantika postoje dva potvrđena slučaja u Kanadi, sa 20 sumnjivih slučajeva.

Postoje i slučajevi u Italiji, Švedskoj, Belgiji, Nemačkoj, Holandiji, Francuskoj, Izraelu, Švajcarskoj i Australiji. Jedan suspektan slučaj je na testiranju u Grčkoj.

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da očekuje da će identifikovati više slučajeva majmunskih boginja, jer proširuje nadzor u zemljama u kojima se bolest obično ne nalazi.

Devojka žena lekovi krevet prehlada sinusi nos maramica

Simptomi majmunskih boginja u početku su slični simptomima gripa: Foto-ilustracija: Shutterstock

Od subote su prijavljena 92 potvrđena slučaja i 28 sumnjivih slučajeva majmunskih boginja iz 12 država članica koje nisu endemske za virus, saopštila je agencija UN, dodajući da će u narednim danima dati dalje smernice i preporuke zemljama o tome kako da ublaže posledice širenja majmunskih boginja.

Do danas niko nije umro od virusne bolesti.

- Ono što se čini da se sada dešava je da je virus ušao u populaciju preko intimnih odnosa i da se širi kao i polno prenosive infekcije, što je pojačalo njegov prenos širom sveta - kaže profesor Dejvid Hejman, stručnjak za epidemiologiju zaraznih bolesti na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu.

Ko je u riziku?

Prema njegovim rečima, bliski kontakt je ključni put prenosa, jer su lezije tipične za bolest veoma zarazne.

Na primer, roditelji koji brinu o bolesnoj deci su u opasnosti, kao i zdravstveni radnici, zbog čega su neke zemlje počele da vakcinišu timove koji leče pacijente sa majmunskim boginjama koristeći vakcine protiv malih boginja, srodnog virusa.

Mnogi od trenutnih slučajeva su identifikovani u klinikama za seksualno zdravlje.

Rano genomsko sekvenciranje nekoliko slučajeva u Evropi sugeriše sličnost sa sojem koji se na ograničen način proširio u Britaniji, Izraelu i Singapuru 2018.

Hejman je rekao da je „biološki verodostojno“ da je virus cirkulisao van zemalja u kojima je endemski, ali da nije doveo do većih epidemija kao rezultat zatvaranja zbog pandemije korona virusa, socijalnog distanciranja i ograničenja putovanja.

Neki od vodećih stručnjaka za bolesti u zemlji upozorili su da će majmunske boginje popuniti prazninu koju su ostavile male boginje pre tri godine.

Naučnici sa vodećih institucija, uključujući Univerzitet u Kembridžu i Londonsku školu za tropsku higijenu i medicinu, tvrdili su da će virusna bolest evoluirati kako bi popunila „nišu“ koja je ostala nakon iskorenjivanja malih boginja.

Prema Sandey Telegrafu, stručnjaci su prisustvovali seminaru u Londonu 2019. godine i razgovarali o tome kako postoji potreba za razvojem „nova generacije vakcina i tretmana“. Na seminaru se čulo da je, pošto su velike boginje iskorenjene 1980. godine, došlo do prestanka vakcinacije protiv malih boginja i kao rezultat toga, do 70 odsto svetske populacije više nije zaštićeno od malih boginja.

To znači da više nisu zaštićeni od drugih virusa iz iste porodice, kao što su majmunske boginje.