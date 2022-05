Ubica iz Teksasa slao poruke devojci na Instagramu pre masakra: Imam malu tajnu da ti odam. Uskoro ću

Salvador Ramos ubijen je nakon što je počinio masakr u Osnovnoj školi u teksaškom gradu Uvalde, u kom je poginulo 19 dece i dvoje učitelja. Još ih je nekoliko u bolnici.

Kako javlja Dejli mejl, Ramos je 12. maja slao poruku devojci iz Los Anđelesa koju je poznavao na Instagramu, a prlikom objave fotografije oružja označio je njen profil.

- Hoćeš li objaviti moje slike oružja - pitao ju je Salvador, a ona je pitala kakve veze ima njegovo oružje s njom.

- Samo sam hteo da te označim - odgovorio je, prenosi Večernji list.

Zatim joj je u utorak u 5:43 sati poslao poruku: "Uskoro ću", a ona ga je pitala na šta misli.

- Reći ću ti pre 11 - kazao je dodajući da će joj poslati novu poruku za sat vremena, pa ju je pozvao da joj odgovori.

- Imam malu tajnu koju ti želim reći - napisao je i dodao:

- Budi zahvalna što sam te označio - napisao je.

How was this not a red flag just four days ago! The stupidest things get banned from social media but this psycho SALVADOR RAMOS posts his murder weapons and nobody cares.

He is the Robb Elementary School Shooter in Uvalde Texas. RIP to all accept the killer pic.twitter.com/UXMMBEA38O