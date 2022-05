USVOJILA BEBU, PA JE MUČKI UBILA! Tu nije kraj užasima: Snimala se pored bolničkog kreveta, dok je dečak umirao

Britanka Lora Kasl (38) je nasmrt pretukla usvojenu 13-mesečnu bebu, a onda se snimala kako pravi grimase pored bolničkog kreveta u kojem je mališan umirao, piše Dejli mejl.

Ona je proglašena krivom za ubistvo malog Lilanda Džejmsa Korkila prošle nedelje nakon što je na sudu utvrđeno da je dete zadobilo smrtonosne povrede glave.

Na drugim snimcima, Džejms nekontrolisano jeca dok Kasl grubo pokušava da ga ućutka ili mu obriše suze.

Dete je u hraniteljsku porodicu Lore i njenog muža Skota (35) stiglo u avgustu 2020., da bi pet meseci kasnije bolničari, tokom posete njihovom domu, otkrili da ne reaguje na stimulanse i da su mu mišići potpuno opušteni.

Sutradan, 7. januara 2021. Džejms je preminuo, a lekari su ustanovili da je imao povredu glave, za koju je Lora rekla da je zadobijena padom sa kauča.

Međutim istraga je utvrdila da je Lora tražila na internetu šta bi moglo da izazove krvarenje na mozgu dok je dete još ležalo u bolnici. Obdukcija je utvrdila da povreda nije nastala slučajno, a hraniteljka je na kraju priznala da je nasilno protresla bebu kako bi prestala da plače.

Snimci na kojima je ućutkuje nastali su neposredno pre nego što je usmrtila mališana. Povrh svega, objavljena je i dopiska telefonom sa njenim mužem gde dete naziva raznim pogrdnim imenima i priznaje da ga šamarala.

– Iskreno, stvarno mi se ne sviđa u zadnje vreme. On je apsolutno kenjkav i žao mi je što sam ovo uradila. Poludeću. On me samo izluđuje sve vreme, nikada ne mogu da imam nijedan lep dan ili noć. Ipak, moram da prestanem da ga udaram, jer ako počnem, neću stati, a to nas ne vodi nikuda i onda se osećam loše – napisala je ona u nekim od poruka.

Lora se takođe žalila socijalnoj radnici da je beba “lenja” i “velika”.

Porota je proglasila Loru Kasl krivom za ubistvo iz nehata Lejlanda Džejmsa, a očekuje se da narednih dana sudija odredi kaznu, dok je suprug Skot Kasl oslobođen.