Potresni snimci iz Teksasa: Policija drži roditelje koji pokušavaju da ulete u školu i spasu decu od ubice (VIDEO)

Društvenim mrežama kruži šokantan snimak, na kojem se vidi kako policajci u Teksasu sputavaju roditelje dok su pokušavali da spasu svoju decu od pomahnitalog ubice Salvadora Ramosa, koji je uleteo u osnovnu školu i počeo da ubija mališane.

Snimak se poajvio u trenutku dok ne postoji odgovor na pitanje zašto je trebalo toliko vremena da se dođe do ubice nakon prvog poziva hitne pomoći.

Salvador Ramos, 18, stigao je u školu u Juvaldeu u 11.30 sati, prethodno udarivši automobilom u ogradu. Pripadnik obezbeđenja škole je bio tu, ali nije uspeo da ga spreči da uđe unutra.

U školu su u to vreme takođe požurila dvojica policajaca. Ramos je prethodno pucao u lice svojoj baki u njihovoj kući, koja se nalazi na par kilometara od škole. Baka je, iako ranjena, uspela da pozove policiju i da ih upozori da je njen unuk naoružan.

Kada su policajci stigli na lice mesta, Ramos je navodno pucao na njih, a zatim utrčao u školu, gde se zabarikadirao u učionici četvrtog razreda i ubio 19 dece i dvoje nastavnika.

Policiji je od tog trenutka bilo potrebno još 90 minuta da proglasi pucnjavu završenom.

Sada, izvori kažu da se policija mučila da uđe u učionicu i da joj je bio potreban ključ da otvori vrata.

