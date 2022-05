OVAKO IZGLEDAJU ATOMSKA SKLONIŠTA U FINSKOJ - Ni nuklearna bomba ne može da ih uništi (FOTO+VIDEO)

Ispod glavnog grada Helsinkija nalazi se mreža nekih od najvećih podzemnih bunkera koji su dovoljno veliki da služe kao sklonište za 630.000 stanovnika grada.

Objavljene su fotografije bunkera u Helsinkiju u kojem bi Finci mogli da prežive mesecima, a nalazi se oko 25 metara ispod zemlje. Trenutno su to velike sportske hale i dugački hodnici koji bi u slučaju napada mogli da se pretvore u skloništa.

