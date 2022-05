Lavrov podsetio na BOMBARDOVANJE 1999.: U Buči je odrađena ISTA šema kao u Račku

Šef ruske diplomatije podsetio je da je Kristofer Voker proglasio genocidom nekoliko leševa koja su otkriveni u selu Račak.

Kada je nešto u interesu SAD, onda im je sve dozvoljeno, pa i da u trenu izbombarduju zemlju koja je na 10.000 kilometara udaljena od njihove obale – Jugoslaviju, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu RT.

– Uporedite tu aroganciju, osećaj sopstvene superiornosti – to je taj kolonijalni mentalitet, kada mi je sve dozvoljeno, a ti moraš da radiš šta ti kažem. On se manifestuje, ne samo što se tiče naših interesa. Kada im je potrebno. Setite se, 1999. godine SAD su odlučile da Jugoslavija preti njihovoj bezbednosti. 10.000 kilometara od američke obale. U trenu su je izbombardovali – ispričao je Lavrov.

On je podsetio da je Kristofer Voker, koji je bio na čelu OEBS-a, proglasio genocidom nekoliko leševa koja su otkriveni u selu Račak. Kako se kasnije otkrilo, nisu bila u pitanju tela civila, već militanata. Preobukli su ih u civilnu odeću i razbacali.

– Na isti način je to bilo urađeno i 23. aprila u Buči, kod Kijeva. To je ista šema. Ona radi, nezavisno od toga da li ona nekoga ubeđuje ili ne. Oni nisu ni morali nikoga da ubeđuju. Izbombardovali su Jugoslaviju – dodao je on.

