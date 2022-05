Položio cveće na grob supruzi ubijenoj u masakru u Teksasu, pa UMRO OD TUGE: Bili su zajedno 25 godina (VIDEO)

Pojavile su se potresne snimke koje prikazuju kako udovac učiteljice ubijene u masakru u školi u Teksasu posećuje komemoraciju za svoju pokojnu ženu, samo nekoliko sati pre nego će i on umreti, kako su rođaci rekli, od slomljenog srca.

Džo Garsija (43) je snimljen kako nosi crvene ruže do spomen mesta u Juvaldiju u Teksasu u četvrtak ujutro, dva dana nakon ubistva njegove supruge Irme.

Samo nekoliko sati kasnije i sam Džo je umro od srčanog udara, a rođaci su rekli kako mu je stalo srce od boli zbog smrti supruge.

Par je bio u braku 24 godine. I Džo je bio učitelj, baš kao i Irma koja je predavala četvrtim razredima sada već zloglasne osnovne škole Rob.

This is Joe Garcia. Today, journalists recorded him placing flowers at a cross that had his wife’s name on it. His wife, Irma, was a teacher who was killed in the Uvalde, Texas massacre. Not long after placing flowers, Joe died of a heart attack. pic.twitter.com/6nrRNHdqvs — David Begnaud (@DavidBegnaud) 27. мај 2022.

Umro od slomljenog srca

Bili su roditelji četvoro dece, od kojih je troje snimljeno kako se u četvrtak uveče zagrljeni na misi prisećaju svojih roditelja.

Deca su Kristijan (23), Hose (19), Lilijana (16) i Alisandra (12).

U jednom trenutku, Hose se slomio i zaplakao nad užasima koji su zadesili njegovu porodicu.

Sveštenik Eduardo Morales blagoslovio je braću i sestre i rekao im: "Mi smo vaša porodica. Vaši majka i otac će uvek naći način da se brinu o vama.'

Kristijan je u vojnom kampu dok drugi sin, Hose, pohađa Univerzitet Teksas Stejt.

Otvorena je GoFundMe stranica za prikupljanje pomoći deci porodice Garsija da obnove svoj život, a dosad je prikupljeno više od 1,7 miliona dolara.

Father Eduardo Morales blessed these children tonight during Mass telling them “We are your family. Your mother and father will always find a way to take care of you.”



The children of Irma and Joe Garcia. She was one of 2 teachers killed Tuesday



He died today of a heart attack. pic.twitter.com/wFgnUUBajV — Cynthia Izaguirre (@wfaaizzy) 27. мај 2022.



Nakon pokolja u utorak, koji je započeo 18-godišnji Salvador Ramos, na videlo izlaze priče o pojedinačnim tragedijama i herojskim delima. Međutim, tuga koja je zadesila porodicu Garsija, najviše uznemiruje.

Irmina rođaka, Debra Ostin, rekla je da je očajna nakon što je saznala da je Irmin suprug, Džo, tragično preminuo od posledica srčanog udara.

- Zaista verujem da je Džo umro od slomljenog srca i da je gubitak ljubavi njegovog života, koji je trajao više od 25 godina, bilo previše za podneti - rekla je ona.

Garsijin suprug Džo i sin mogu da vide fotografijama snimljene nekoliko sati pre njegove smrti, kako drže znak u obliku srca na kojem piše "Ponosna porodica Bobket", što se odnosi na fudbalski tim u državi Teksas.

"Volela je da podučava decu"

Irma Garsija je bila nominovana za učiteljicu godine, piše "Jutarnji list".

Bila je jedna od 19 pedagoga u San Antoniju koji su proglašeni finalistima nagrade Univerziteta Triniti za izvrsnost u podučavanju 2019. godine. Garsija je u to vreme predavala trećim razredima, i bila specijalizovana za društvene nauke, odnosno umetnost i engleski jezik.

- Tako sam uzbuđena što počinjem novu školsku godinu! - napisala je na veb stranici školskog okruga pre početka školske godine.

Sin Hose je rekao je da je njegova majka "tretirala svoje učenike kao svoju decu" i podsticala ih da dosegnu svoj akademski potencijal.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) 26. мај 2022.

- Želela je da im to usadi u mozak. Volela je da se se druži sa decom i podučava ih. Volela je svoj posao i volela je svoje saradnike - rekao je Hose.

Oni koji su preživeli pucnjavu ispričali su kako su Garsija i njena kolegica, učiteljica Eva Mireles (44), umrla štiteći decu od napadačevih metaka.

- Ona je preminula sa decom u naručju, pokušavajući da ih zaštititi - napisao je Garcijin nećak Džon Martinez na Tviteru.

- To nisu bili samo njezini učenici, već i nena deca - dodao je.