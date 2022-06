SNIMCI KOJI SU IZAZVALI BURU NA INTERNETU! Brutalan napad na grupu žena u restoranu (UZNEMIRUJUĆE)

Snimke nadzornih kamera, od kojih je jedna posebno uznemirujuća, masovno su se delile na društvenim mrežama.

Na jednoj je prikazano kako jedan muškarac prilazi jednom stolu i spušta ruku na leđa žene dok ona uživa u obroku sa dvoje prijatelja u restoranu u pokrajina Hubej, prenosi Gardijan.

Nakon što ga žena odgurne, muškarac je udari, a u pomoć napadnutoj ženi priskočila je njena prijateljica koja je sedela za istim stolom.

Ustala je i udarila muškarca, nakon čega je nastao totalni haos. On je uzvratio, a potom su njemu u pomoć priskočili muškarci iz njegova društva za stolom.

Oni su zatim napadnutu ženu izvukli van restorana i brutalno je mlatili dok je ležala na tlu.

Pritom su na pod silovito odgurnuli još jednu ženu koja joj je priskočila u pomoć. Iako se u nekom trenutku činilo da se situacija smiruje, jedan od prisutnih muškaraca nogom je nesrećnu ženu koja je sedela na podu udario u glavu.

Incident u gradu od 3,6 miliona stanovnika dogodio se u ranim jutarnjim satima u petak.

Policija u Tangšanu je saopštila da je u subotu uhapšeno svih devet muškaraca koji su učetvovali u incidentu.

O brutalnom činu nasilja očigledno se i šef Komunističke partije u Tangšanu vu Veidong koji je rekao da će muškarci biti kažnjeni u skladu sa zakonom te da bi vlasti trebalo da pokrenu kampanju za iskorenjivanje 'gangstera i zlih sila'.

