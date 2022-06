DRAMATIČNO U ŠPANIJI: Temperature i do 45 stepeni, strahuje se od suše i požara

Dok je naše područje proteklih dana bilo pod uticajem ciklona i obilnih padavina, gmrljavinskih pljuskova i oluja, Pirinejsko poluostrvo zahvatio je vreo talas sa severozapada Afrike, pa temperatura prelazi i 40. podeok, a tokom jučerašnjeg dana dostigla je tropska 43 stepena.

- I narednih dana u Španiji i u Portugaliji biće vrelo, uz temperature i do 40 stepeni. Širom Španije i na jugoistoku Portugalije biće i do 42, ukjučujući i Madrid, dok se na jugu i na jugozapadu Španije u oblasti Kordobe očekuje i do 45 stepeni - kaže za Telegraf.rs meteorolog Đorđe Đurić.

Istovremeno, rashlađujići uticaj Sredozemnog mora na obalama Mediterana uslovljava veoma prijatne temperature od oko 30 stepeni, a na obalama Atlantika na severozapadu Španije i Portugalije od oko 20. Osveženje sa lokalnim pljuskovima očekuje se u tim predelima tek u drugoj polovini sledeće sedmice i temperature bi pale na 31 do 35 stepeni.

- Inače, vreo talas koji je zahvatio Španiju i Portugaliju došao je veoma rano, a temperture koje se beleže karakteristične su za najvrelije dane u julu i u avgustu. Veliki problem pravi i suša i minimalni vodostaj reka i jezera, ali i opasnost od šumskih požara. Kada nakon vrelih temperatura i do 45 stepeni do Španije i Portugalije stigne osveženje sa Atlantika, ovaj vreo vazduh pod uticajem ciklona sa Atlantika će u južnoj visinskoj struji zahvatiti zapadnu Evropu i tokom narednog četvrtka, petka i subote u Francuskoj se očekuju temperature iznad 35 stepeini, ponegde i do čak 40, a potom sledi osveženje sa grmljavinskim olujama sa Atlantika - dodaje Đurić.