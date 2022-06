BAJDEN POTPUNO SMETEN! NAPRAVIO JOŠ JEDAN GAF: Evo šta je rekao o putu u Saudijsku Arabiju, svi se pitaju DA LI SU GA DOBRO ČULI (VIDEO)

Predsednik Džo Bajden rekao je novinarima da nije odlučio da li će posetiti Saudijsku Arabiju kako bi molio za još nafte pre nego što je nekoliko sekundi kasnije rekao da zaista planira putovanje tamo.

"Da li ste odlučili da idete u Saudijsku Arabiju ili ne“, pita Bajdena novinar. „Ne, ne još“, odgovara predsednik u kameru. Ali nekoliko trenutaka kasnije, dok je Bajden govorio na pisti u Los Anđelesu u podnožju Er For Uan, predsednik je rekao da on zapravo ide.

„Dešava se da je to veći sastanak koji se održava u Saudijskoj Arabiji. To je razlog zašto idem', rekao je. „To ima veze sa nacionalnom bezbednošću kod Izraelaca. To ima veze sa mnogo većim problemima od energije.'

Joe Biden says he hasn't decided whether to visit Saudi Arabia, who he previously called "a pariah," to beg for more oil.



20 seconds later, he says, "It happens to be a larger meeting taking place in Saudi Arabia. That's the reason I'm going." pic.twitter.com/K4bK6eAZAV