NEMAČKA NA IVICI KATASTROFE: Cene eksplodirale - lož ulje skočilo čak 94,8 odsto, namirnice i do 65 odsto

Nemački list "Bild" objavio je tekst o eksploziji cena u toj zemlji, a kako navode neke su u samo godinu dana zbog inflacije skočile za čak 94,8 odsto.

Cene lož ulja su skoro udvostručene u odnosu na isti mesec prošle godine (plus 94,8 odsto), cene benzina drastično su porasle pa je tako premium benzin skočio za 36,7 odsto, dok je premium benzin-plus povećan za 33,5 odsto, dok su cene dizela skočile za 52,7 odsto, piše nemački Bild.

Cene hrane u Nemačkoj,takođe, nastavljaju da rastu. Na primer ulje repice beleži porast za 65,2 odsto, a puter porast od 43 odsto.

Poskupljenje se nije zaustavilo ni na osnovnim namirnicama poput testenina (plus 33,2 odsto), krompira (plus 13,3 odsto) i pirinča (plus 11,4 odsto).

Drastično su skočile cene margarina (plus 26,7 odsto), paradajza (plus 25,9 odsto), jaja (plus 24,7 odsto), maslinovog ulja (plus 14,8 odsto) i zrna kafe (plus 14,2 odsto).

Ovaj list ocenjuje da je "gotovo jedina dobra vest" koja je građane Nemačke zatekla na početku leta to što su jagode i maline skuplje za samo 1 odsto.

U dvocifrenom procentualnom rasponu u Nemačkoj su porasle i cene sledećih namirnica:

polutvrdi sir (plus 16,5 odsto)

kapsule kafe (plus 15,5 procenata)

tost hleb (plus 14,5 odsto)

kečap (plus 11,4 odsto)

čips (plus 10,7 odsto)

Ovu zemlju pogodilo je i poskupljenje struje od 21,5 odsto, a kako navodi "Bild" ovo povećanje "da nije leto, izvuklo bi mnogo novca iz džepova građana."

Cene usluga, takođe, nastavljaju da rastu: električarski radovi poskupeli su za 14,7 odsto, molersko-tapetarski za 10,7 odsto i stolarski radovi za 16,5 odsto. Cene domaćih usluga porasle su za 13,4 odsto.

Bizarno: polovni automobili su skuplji od novih automobila!

Dok su novi automobili poskupeli u proseku za 4,8 odsto, polovni su skuplji za 25,3 odsto. A ako želite da pređete na bicikl, morate da platite i 9,4 odsto više za bicikl. Posete zabavnim parkovima sada su u proseku skuplje za 22,3 odsto nego pre godinu dana. Poskupele su i posete bioskopu (6,1 odsto), operi (4,6 odsto) i muzejima (3,2 odsto).

