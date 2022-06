JOŠ JEDAN DEČAK IZVUČEN IZ BUNARA: Pogledajte dramatičnu akciju spasavanja gluvonemog dečaka koji je bio u jami dubokoj 60 metara 4 dana (VIDEO)

Raul Sahu upao je u bunar u petak dok se igrao u dvorištu svoje kuće u indijskoj državi Čatisgarh.

Pokrenuta je ogromna spasilačka operacija sa više od 500 ljudi koji su danima odolevali lošim vremenskim uslovima, otrovnim zmijama i škorpionima kako bi spasili dečaka.

