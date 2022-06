BAJDEN NE ODUSTAJE - ŠALJE UKRAJINI MILIJARDU DOLARA 'TEŠKO' ORUŽJE! Zelenski nezadovoljan: SPORI STE

Američki predsednik Džo Bajden ranije je najavio nove pakete oružja za Ukrajinu u vrednosti od milijardu dolara, nakon apela Kijeva za pomoć na istočnom i južnom frontu.

Paket podrške, koji je potvrđen u sredu,uključuje 18 dodatnih haubica sa taktičkim vozilima, 36.000 metaka 155 mm municije za haubice i dva sistema obalske odbrane Harpun, saopštilo je ministarstvo odbrane.

This morning, I spoke with President Zelenskyy to discuss Russia’s brutal and ongoing war against Ukraine. I reaffirmed our commitment to stand by Ukraine and shared that the United States is providing over $1.2 billion in additional security and humanitarian assistance.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je alijansa "izuzetno fokusirana na jačanje podrške” Ukrajini.

Iako je Ukrajina pozdravila nova obećanja, kaže da isporuke ne dolaze dovoljno brzo. Nedavne isporuke haubica M777 iz Sjedinjenih Država bile su premale i Ukrajina je i dalje brojčano nadjačana, rekli su zvaničnici.

I just finished hosting an extremely productive third meeting of the Ukraine Defense Contact Group. 50 countries — our highest tally yet — joined me in Brussels to discuss how we can fortify support for Ukraine as they defend themselves from Russia’s unprovoked invasion. (1/5) pic.twitter.com/PVMLdkCHNx