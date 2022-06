JOŠ JEDAN UŽAS U AMERICI! Napadač ušao u CRKVU i otvorio vatru - IMA MRTVIH I RANJENIH (FOTO+VIDEO)

Napadač je otvorio vatru na crkvu u Alabami u četvrtak uveče, ubivši dve osobe i ranivši jednu drugu, saopštile su vlasti.

Policija je uhvatila osumnjićenog za pucnjavu u Episkopalnoj crkvi Svetog Stefana u Vestavija Hilsu, gradu sa oko 34.000 ljudi u blizini Birmingema, rekao je kapetan Šejn Ver iz policijske uprave Vestavija Hils.

Povređenoa osoba prebačena je u bolnicu i trenutno se ne zna u kakvom je stanju, rekao je Ver.

Mass shooting at a Church in Vestavia Hills, Alabama





Right now multiple authorities are responding to Multiple people shot at St. Stephen's Episcopal Church in Vestavia Hills reports are saying One person is dead with multiple others injured

"Napadač je ušao na sastanak male grupe u crkvi i počeo da puca“, rekao je Ver.

Pucnjava se dogodila usred eksplozije oružanog nasilja širom zemlje, uključujući dva masakra u maju: jedan u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu, u kojem je poginulo 19 dece i dvoje nastavnika; i rasistički napad na supermarket u Bafalu u kojem je beli napadač ubio 10 Afroamerikanaca.

"We're gonna need a lot of love." Rev. Kelley Hudlow with the Episcopal Diocese of Alabama at the scene of a shooting at St. Stephen's Episcopal Church in Vestavia Hills

Brojne masovne pucnjave u SAD gurnule su pitanje oružanog nasilja u prvi plan u Vašingtonu, gde Kongres pokušava da postigne dvostranački dogovor o bezbednosti oružja, uključujući pojačane provere prošlosti kako bi oružje ne bi stiglo do kupaca sa dosijeom, maloletnika ili mentalno poremećenih.

Takođe u maju, 68-godišnji muškarac iz Las Vegasa otvorio je vatru u tajvanskoj crkvi u južnoj Kaliforniji, ubivši jednu osobu i ranivši pet drugih u, kako je šerif okruga Orandž opisao "politički motivisanom incidentu mržnje".