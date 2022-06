PUTIN JAČA ANTIRAKETNI ŠTIT OKO MOSKVE? S-500 ulazi u operativnu upotrebu, pomenuo i STRAŠNE SARMATE!

Ruski lider je to saopštio tokom obraćanja diplomcima vojnih koledža u Moskvi dok je opisao planove Rusije za postavljanje naprednih sistema naoružanja, za koje je rekao da će ''odrediti borbene sposobnosti vojske i mornarice u godinama i decenijama koje dolaze'', prenosi RT.

Putin je naveo da raketnom sistemu dugog dometa S-500, koji je projektovan za presretanje aviona i raketa i možda ima neke protivsatelitske sposobnosti, nema premca u svetu.

Najnovija ruska interkontinentalna balistička raketa (ICBM) sa nuklearnom sposobnošću Sarmat biće raspoređena 2022. godine, rekao je predsednik Vladimir Putin.

-Uspešno smo testirali tešku interkontinentalnu balističku raketu Sarmat. Prema planu, prvi takav sistem će stupiti na borbenu dužnost do kraja godine, rekao je Putin u obraćanju kadetima koji su diplomirali u utorak.

Očekuje se da će raketa zameniti starije sisteme Vojvoda. Sarmat je isproban u aprilu.

Taktičko tehnički podaci o S-500

S-500 Prometej je dizajnirao proizvođač oružja Almaz-Antei kao nastavak svoje porodice raketa zemlja-vazduh dugog dometa.

Veruje se da ima domet od 600 km i da je sposoban da presreće ciljeve koji putuju hipersoničnim brzinama, uključujući bojeve glave interkontinentalnih balističkih projektila.

Rečeno je da je Prometej blisko integrisan sa drugim sistemima Almaz-Antej, kao što su S-400 i S-350, što će omogućiti da raspoređene baterije imaju sinergiju sa drugim elementima slojevite ruske protivvazdušne odbrane.

Šef Almaz-Anteja Jan Novikov rekao je da kompanija očekuje da će S-500 postati okosnica ruskih protivvazdušnih sposobnosti. On je još u aprilu potvrdio da je sistem ušao u serijsku proizvodnju.

O sistemu S-500 za sad ima malo podataka i u pitanju su isključivo procene, a ne stvarni podaci proizvođača, pa se moraju uzeti sa rezervom i kao spekulacija.

Bez obzira na to podaci su impresivni.

Taktička jednica: Divizion, koju čini radar velikog dometa navodno OAR tipa 96L6-1 “Jenisej”, za klasično presretanje ili u verziji za protivraketnu odbranu pod nazivom "Abakan" otporan na elektornska ometanja i sposobnost praćenja hiperzvučnih raketa, komandna stanica za upravljanje sistemom, koja im zadatak izbora ciljeva i u pitanju je centar za lanisranje raketa, zatim tu je 6-8 lansirno oruđa, kao i radar za navođenje raketa na cilj.

Otkrivanj ciljeva osmatračkim radarom do 800 km, balističkih raketa do 2.000 kilometara Domet po daljini do 600 kilometara.

Po visini od 185-200 kilometara Vreme reagovanja sistema 3 sekunde Presretanje 10 ciljeva istovremeno Rakete: Ono što je dostupno od podataka o raketema jeste da ovaj sistem koristi kombinaciju onih na sistemima S-300 i S-400 , ali i sa sistema S-350, kao i upotrebu dva tipa raketa pre svega namenjeni za presretanja balističkih raketa tipa 77N6 i 77N61 SLO (Samohodno lansirno vozilo) nosi dva kontejnera sa raketama.

Sarmat

Sarmat je nova teška interkontinentalna balistička raketa, a očekuje se da će Rusija svaku opremiti sa deset ili više bojevih glava, prema Istraživačkoj službi američkog Кongresa.

Razvoj Sarmata, započet 2009. godine, tako je priveden kraju i trebalo bi da zameni sadašnji sistem R-36M2, koji je u krugovima NATO-a poznat i kao SS-18 Satan. Кao naslednik ovog oružja, ono takođe nosi zloglasni nadimak SS-Кs-30 Satan 2 ili Satanin sin.

