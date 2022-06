PUCNJAVA U ILIONOISU: Jedna osoba poginula, jedna u kritičnom stanju! NAPADAČ UHAPŠEN

Jedna osoba je poginula a dve su ranjene u pucnjavi u Ilionoisu.

Kako je saopštila lokalna policija, osumnjičeni je u pritvoru nakon smrtonosne pucnjave u Bolingbruku.

#BreakingUpdate: Bolingbrook police say a person is in custody after shooting at WeatherTech warehouse: https://t.co/jQfXqTURMd pic.twitter.com/x95Qx6Y5gn