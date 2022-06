PUTIN U GLUVO DOBA NOĆI DOJURIO U KREMLJ: Kolona vozila pod rotacijom letela po Moskvi, isplivali snimci sa ulica! HITNO SE OGLASIO PESKOV

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na koje se vidi da je oko 23 sata u subotu uveče ruski predsednik Vladimir Putin dojurio u Kremlj okružen državnim automobilima pod rotacijom. Prema videu koji je objavljen na Tviteru, vidi se da su se vozila kretala velikom brzinom.

Mnogi su pomislili da se dogodila neka zabrinjavajuća situacija ili da Putin mora hitno da ide na sastanak sa nekim...

Putin urgently came to the Kremlin, the reason is unknown. The cortege with Vladimir Putin arrived at the Kremlin at 23:00. pic.twitter.com/gnv87nPfwz

Međutim, u nedelju ujutru oglasio se povodom ovoga i portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov koji je demantovao je informacije o hitnom noćnom sastanku u Kremlju. Telegram kanali su pisali da Putin hitno ide u Kremlj i izneli svoje pretpostavke o mogućim razlozima.

"Ne. Nije tako. Sve je u redu", rekao je za RIA Novosti Peskov odgovarajući na pitanje da li je Putinova noćna poseta Kremlju povezana sa nekim hitnim sastankom.

Prethodno u subotu, gradonačelnik Severodonjecka je zvanično potvrdio da je ovaj grad pao u ruke Rusije i da oni sada u potpunosti imaju kontrolu nad ključnim gradom u Donbas regiji. Međutim, nakon toga je stigla informacija da Ukrajina premešta svoje snage iz ruševina grada Severodonjecka na više položaje u susednom gradu Lisičansku kako bi stekla taktičku prednost nad Rusijom, rekao je šef ukrajinske vojno-obaveštajne službe Kirilo Budanov.

New video from Russian state media of Putin arriving at Kremlin late Saturday night. Putin's press secretary "denied...this was due to an emergency meeting: 'No. It's not like that. Everything is fine.'"

(from RIA Novosti on Telegram) pic.twitter.com/6y0Yg7MBBz