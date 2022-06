ŽENE UPLAŠENE: Počele masovno da brišu aplikaciju za praćenje ciklusa, razlog je STRAVIČAN

Čak i pre nego što je Vrhovni sud SAD doneo istorijsku odluku, žene u Americi su počele da deinstaliraju aplikaciju iz straha da bi neko mogao da ih tuži.

Mnoge žene u Americi su proteklih dana obrisale iz svojih mobilnih telefona aplikaciju za praćenje menstrualnog ciklusa iz straha da bi podaci koje aplikacija prikuplja mogle da posluže kao dokaz protiv njih u državama u kojima je abortus sada nelegalan.

Žene su aplikaciju počele da deinstaliraju još prošlog meseca, kada je procurio nacrt mišljenja Vrhovnog suda kojim je signalizirano da se sud sprema da poništi odluku koja je garantovala ustavno pravo na abortus.

Njihova zabrinutost nije neosnovana. Brojne aplikacije prikupljaju, čuvaju, a ponekad i prosleđuju podatke od korisnika. U državama gde je abortus nezakonit, tužioci bi mogli da zatraže informacije koje su prikupile ovakve aplikacije dok "grade" slučaj protiv nekog fizičkog lica.

- Ukoliko žele da procesuiraju ženu zbog ilegalnog abortusa, mogu da traže podatke iz bilo koje aplikacije, uključujući i one za praćenje ciklusa - rekla je Sara Spektor, advokat i nekadašnji tužilac iz Teksasa.

Ona dodaje da svaka kompanija ima svoj prostor za čuvanje podataka, kao i politiku privatnosti o tome kako koriste te podatke i koliko dugo ih čuvaju.

Nekad olakšavala, sad otežava život?



Aplikacije za praćenje menstrualnog ciklusa su veoma popularne, a podaci iz 2019. godine govore da ih koristi svaka treća žena u Americi. Ta aplikacija je ženama u znatnoj meri olakšala život - od planiranja porodice, do primećivanja prvih simptoma neke bolesti, a aplikacija je bila korisna i prilikom planiranja godišnjeg odmora.

Studija iz 2019. objavljena u British Medical Journal (BMJ) otkrila je da 79% zdravstvenih aplikacija dostupnih u Google Play prodavnici koje se odnose na kontrolu uzimanje medikamenata, i slično redovno deli korisničke podatke i bili su "daleko od transparentnih". Ali mnogi "veliki igrači" su napredovali tokom proteklih godina.

Dve veoma popularne aplikacije za praćenje menstrualnog ciklusa u SAD, Flo i Clue, imaju zajedno više od 55 miliona korisnika.

Aplikacija Clue navodi da je posvećena zaštiti korisničkih podataka i da posluje pod striktnim evropskim pravima. Na sajtu kompanije iz Berlina, koja je napravila aplikaciju, navodi se da aplikacija prikuplja podatke o uređaju, događajima i korišćenju, pored IP adrese korisnika, zdravstvenih i osetljivih podataka koje može da koristi u svrhu poboljšanja aplikacije, usluga i sprečavanja zloupotrebe svojih usluga.

Ali Clue ne prati tačnu lokaciju korisnika i kaže da ne čuva osetljive lične podatke bez izričite dozvole korisnika.

Kompanija je takođe tvitovala da će imati "primarnu pravnu obavezu prema evropskom zakonu o zaštiti podataka" da ne otkriva nikakve privatne zdravstvene podatke i da "neće odgovoriti ni na jedan zahtev za otkrivanje ili pokušaj sudskog poziva zdravstvenih podataka njihovih korisnika od strane američkih vlasti".

- Ipak, iako podatke "obrađuje" kompanija iz Evrope, to ne znači da su "imuni" na američko tužilaštvo - navodi Lusi Audibert, advokatica u Privacy International, međunarodnoj nevladinoj organizaciji koja istražuje, vodi parnice i zagovara protiv zloupotrebe tehnologije i podataka od strane vlada i korporacija.

- Činjenica da su u obavezi da primenjuju evropske zakon, to nije relevantno u ovom slučaju. Ukoliko dođe do formalno pravnog zahteva od američkih vlasti, evropske kompanije u većini slučajeva ispune traženo. Takođe, evropska kompanija možda čuva podatke van EU, i tako postaje deo različitih zakonskih odredbi i međunarodnih sporazuma - kaže Audibert.

Takođe je naglasila da korišćenje evropske aplikacije neće zaštititi žene od sudova koji traže podatke direktno od njih. Ali to može biti malo bolja opcija od korišćenja one sa sedištem u SAD, jer su američke kompanije lakše prisiljene da se povinuju zahtevima američkih vlasti i sudova. Sprovođenje je teže u odnosu na evropske.

Aplikacija Flo se već našla na udaru ranije jer je delila podatke svojih korisnika. Na sajtu kompanije se navodi da se podaci koriste isključivo za istraživanje, i da se koriste prikupljeni podaci koji ne mogu da "budu povezani sa određenim korisnicima".

Međutim, istraživački članak Wallstreet journal-a otkrio je da je aplikacija obavestila Fejsbuk kada je korisnik imao menstruaciju ili ako namerava da zatrudni.

Federalna trgovinska komisija (FTC) je 2021. godine postigla nagodbu sa Flo, prema kojoj Flo mora da prođe nezavisnu reviziju svoje politike privatnosti i dobije dozvole korisnika pre nego što podeli lične zdravstvene informacije. Kompanija nije htela da prizna da je učinila išta pogrešno.

U petak su iz Flo-a saopštili da će uskoro ponuditi "anonimus mod", koji će omogućiti korisnicima da njihovi podaci budu bezbedni u svim okolnostima.

Relativno nova aplikacija za praćenje ciklusa Stardust postala je besplatna aplikacija sa najviše preuzimanja na iOS-u u danima nakon odluke vrhovnog suda SAD. Stardust je u opisau na Twitter-u napisao da je to "aplikacija za praćenje prvog perioda privatnosti“. Ali, kako je izvestio Vice News, kompanija je u svojoj politici privatnosti navela da, ako vlasti zatraže korisničke podatke, ona će se povinovati, bez obzira na to da li je to zakonski potrebno ili ne. Rečeno je da su podaci "anonimni" i "šifrovani".

- Možemo otkriti vaše anonimne, šifrovane informacije trećim licima kako bismo zaštitili zakonska prava, sigurnost i sigurnost kompanije i korisnika naših usluga, kako bismo pojačali naše uslove korišćenja usluge, sprečili prevaru i da bismo se pridržavali ili odgovorili na sprovođenje zakona ili pravni proces ili zahtev za saradnju od strane vlade ili drugog subjekta, bez obzira na to da li je to zakonski potrebno ili ne - navodi se u njihovoj politici privatnosti od ponedeljka.

Nakon Vice-ovog zahteva za komentar, Stardust je promenio svoju politiku privatnosti da bi izostavio frazu o saradnji sa organima za sprovođenje zakona „bilo da je to zakonski potrebno ili ne“ u „kada je to zakonski potrebno“.

Na upit novinara nisu odgovorili.

Naravno, postoje mnoge druge aplikacije za praćenje ciklusa, i svaka ima svoju politiku privatnosti.

Zbog toga mnoge žene u SAD smatraju da je bezbednije da aplikaciju obrišu.

Melisa (27), mlada majka iz Teksasa, obrisala je aplikaciju jer strahuje da bi kada putuje njena država mogla da iskoristi podatke da joj kasni menstruacija.

Inače, ovo nisu jedine aplikacije koje se mogu koristiti protiv korisnika kada je u pitanju krivično gonjenje, upozorili su stručnjaci.

- Gugl mape ili nasumična igra na vašem telefonu mogu se isto tako lako upotrebiti protiv nekoga kao i aplikacija za praćenje menstruacije - kažu stručnjaci.

Oni ističu da, iako treba da obrazujemo jedni druge i preduzmemo mere predostrožnosti, nije u redu da odgovornost stavljamo samo na pojedince. Dodaju da kompanije i zakonodavci moraju odmah da deluju kako bi zaštitili ljude.

Zabrinutost u vezi sa podacima o praćenju menstrualnog ciklusa deo je šire debate o količini ličnih informacija koje pametni telefoni prikupljaju. Organizacije za ženska prava širom sveta upozoravaju korisnike da više vode računa o svom digitalnom prisustvu, ne samo kada su u pitanju uređaji za praćenje menstruacije.

Aplikacije za praćenje ciklusa mogu biti veoma korisne za mnoge žene, rekao je Džonatan Lord, britanski medicinski direktor za MSI Reproductive Choices.

- Ali svi podaci mogu biti upotrebljeni protiv vas - kaže on.

Prema Lordu, ova opasnost će ostati sve dok "abortus ne tretiramo kao svu drugu zdravstvenu zaštitu – regulisan kao i sve druge medicinske procedure, ali ne inkriminisan".