Istorijska odluka Erdogana: Odustao od blokade, Finska i Švedska mogu u NATO!

Kako se navodi, ministri spoljnihposlova Turske, Švedske i Finske potpisali su memorandum o proširenju NATO-a na ove dve države.

BREAKING: The leaders of Turkey, Sweden & Finland have just signed a memorandum for the two Nordic states to join NATO, removing a Turkish block to the accession process, a source said.

“It’s a three-way agreement on accession,” the source said. @jensstoltenberg to make statement