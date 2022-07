UZNEMIRUJUĆE! OVAKO JE POLICIJA SASULA 60 METAKA U MLADIĆA: Zaustavljen zbog AUTA, izrešetan nasred ulice! (VIDEO)

Policija u Ohaju objavila je snimak ubistva afroameričkog mladića Džejlenda Vokera (25), u kog je osam policajaca sasulo čak 60 metaka. Mladić je bio pogođen u lice, grudi i noge.

Incident se dogodio pre nedelju dana, ali su tek sada objavljeni stravični snimci na kojima se vidi kiša metaka i trenutak kada Džejlend umire. Mladić je bio zaustavljen zbog prekršaja u saobraćaju, ali se tu priča zakomplikovala.

Gradonačelnik i šef policije Ekrona u Ohaju održali su konferencije za medije na kojima su najavili duboko uznemirujući snimak, saopštili da je pokrenuta istraga i zamolili građane da svoj protest izraze mirno. Porodica ubijenog mladića već je zamolila stanovnike Ohaja da ne izlaze na ulice dok istraga ne bude bila okončana.

Džejlenda je policijska patrola pokušala da zaustavi zbog saobraćajnog prekršaja, ali je on ubrzao i dali su se u poteru za njim. Potom je izašao iz vozila i potrčao. Potera je okončana kišom metaka koju mladić nije imao šanse da preživi, jer je prema preliminarnim informacijama upucan čak 60 puta.

Pogledajte snimak, ali vas upozoravamo da je izuzetno uznemirujuć.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

