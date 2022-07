ON JE POČINIO UŽAS U ČIKAGU! Uhapšen osumnjičeni za masakr: Napravio zasedu, pa otvorio vatru tokom parade - HLADNOKRVNO POBIO ŠESTORO

Krimo (22), priveden je nakon kratke potere, saopštila je policija.

Američka policija saopštila je da je uhapsila Roberta Krimoa, koji je osumnjičen da je ubio šest osoba u masovnoj pucnjavi na paradi povodom Dana nezavisnosti u Hajlend parku u Ilinoisu, prenosi BBC.

Krimo, (22), priveden je nakon kratke potere, saopštila je policija.

Person of interest in Highland Park, Illinois parade shooting, 22-year-old Robert “Bobby” E. Crimo, has been taken into custody following a traffic stop, according to multiple sources. Great work by law enforcement. pic.twitter.com/D4YqUnkNBM — Michael Masters (@MichaelGMasters) 04. јул 2022.

U pucnjavi juče u Hajlend parku, predgrađu Čikaga, ubijeno je šest i ranjeno više od 30 osoba, kada je napadač pucao s krova na okupljene na paradi povodom praznika, Dana nezavisnosti.

Policija je opkolila automobil i Krimo je iz njega izašao s podignutim rukama, prema snimcima čikaške policije, prenosi BBC. On je ležao na tlu pre nego što je odveden u pritvor, a protiv njega će biti podignuta optužnica, saopštile su vlasti. Policija još nije utvrdila motive ove pucnjave.

Here’s Highland Park shooter Bobby Crimo attending a Trump rally last year. pic.twitter.com/OT6lcmwYpJ — unsubcribe_me_plz (@theeunfluencer) 04. јул 2022.

Lokalni list Čikago san tajms izvestio je da je svečanost počela oko 10 časova ujutru i da je prekinuta 10 minuta kasnije, pošto su se začuli pucnji, objavio je Asošijeted pres.

Stotine učesnika parade,od kojih neki obliveni krvlju, pobegle su posle pucnjave.

Predsednik Džozef Bajden izjavio da je "šokiran besmislenim oružanim nasiljem" u Čikagu i dodao da je potrebno "još mnogo više posla" da bi se sprečila takva stradanja. On je ponudio federalnu pomoć lokalnoj zajednici posle pucnjave.

Nekoliko sati kasnije, dva policajca su ranjena u pucnjavi u Filadelfiji tokom vatrometa povodom 4. jula, navodi BBC.

BREAKING: A suspect has been identified in the Highland Park, Illinois shooting.



His name is Robert “Bobby” E. Crimo III. Here are a few picture. Let’s catch this bastard. pic.twitter.com/jloky3GCGL — Stanley Higgins Fiscarelli (@StanHigs) 04. јул 2022.

U prethodna dva meseca u SAD, u Juvaldeu u Teksasu i Bafalu dogodila su se dva slučaja oružanog nasilja.

U osnovnoj školi u Teksasu ubijeno je 19 učenika i dve učiteljice, dok je u Bafalu stradalo deset ljudi.