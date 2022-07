AJKULA PLIVALA MEĐU DECOM! Predator se pojavio i u Turskom letovalištu: Ono što je kupač udario ŠOKIRALO sve (VIDEO)

Na duštvenim mrežama pojavio se zastrašujući snimak iz letovališta u Turskoj, na kojem se vidi kako kupači napadaju navodno ajkulu, dok ona pokušava da pobegne od njih.

Snimak je zabeležio posmatrač, dok je morska neman plivala prema plaži punoj dece.

Na snimku se vidi kako peraja ajkule vire iz vode dok ona pluta na obali Marmarisa, na jugozapadu Turske.

Čini se da lokalci i turisti stoje u plićaku dok ajkula kruži oko njih, prenosi Mirror.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4