Komarci iznenada nestali iz Slavonije? Građani se raduju, ali zašto to nije dobra vest

Građani su, zadovoljni, ali se postavlja pitanje šta je sa prirodom?

Ovog leta u Osijeku nema komaraca. Kako piše Jutarnji, odavno se ne pamti takvo leto, da ljudi mogu u miru uveče da izađu iz kuća, sednu na terasu, popiju piće, večeraju, prošetaju, a da pritom ne moraju da se "tuširaju" repelentima i mlate rukama oko sebe terajući krvopije.

Pomalo šokirani ostali su i turisti i gosti Osijeka.

- Pripremili smo se i kupili po tri, četiri doze repelenta, a na kraju ispada da smo bacili novac jer ih nismo nijednom upotrebili - "žalili" su se sa smeškom gosti Osječkog ljeta kulture svojim domaćinima kada su shvatili da ovog leta nema komaraca. Slično je bilo i na Pannonian Challengeu. Komarci su na ovogodišnjem festivalu ekstremnih sportova u Osijeku bili samo kao nemi promatrači sa službenog logoa festivala jer su njegov zaštitni znak. Građani su, zadovoljni, ali se postavlja pitanje šta je sa prirodom?

- Poremećaja je mnogo - kaže za Jutarnji Tibor Mikuška, poznati osječki biolog i vođa projekata u Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode, ali i odličan poznavalac Parka prirode Kopački rit, koji je, osim po svojoj famoznoj prirodnoj lepoti, poznat i kao prostor u kojem se razvija ogroman broj larvi, a onda i odraslih komaraca.

- Komarci imaju vrlo veliku svrhu u prirodi jer služe kao baza mnogim životinjskim vrstama duž lanca ishrane. Larve komarca žive u vodi i hrane se planktonom, ali su ujedno i one hrana vodozemcima, gmazovima i ribama, ponajviše ribljoj mlađi, koja se najviše hrani larvama komarca i kada ih nema, nastaje poremećaj u lancima ishrane. Ribe, naime, pojedu oko 80 posto larvi komaraca, a sada su ostale bez tog izvora hrane - objašnjava Mikuška za Jutarnji.

Iz preživelih larvi, pak, razvijaju se odrasli komarci, a oni su hrana pticama.

- Prvenstveno lastavicama, ali i šišmišima. Ako nema komaraca i kod njih dođe do poremećaja u prehrani, šta onda utiče na uspeh gnežđenja, jer ako je manje hrane, onda je roditeljima teže da othrane mlade, a to se upravo sada događa. Taj deficit usled slabijeg gnežđenja ptica močvarica tek će se osetiti sledećih godina - kaže Mikuška, kojeg ova situacija ne raduje.

- U prirodi je sve povezano jedno s drugim, a naravno da postoje i oscilacije. Ovo je takva godina, ali problem nastaje kada se umeša čovek i kada negativno utiče na prirodne oscilacije. Na komarce tako negativno utiče konstantno prskanje, a osim komaraca, tako trujemo ceo sistem lanca ishrane na tom području, uključujući i sebe, o čemu niko ne govori - kaže Mikuška, koji je veliki protivnik tretiranja komaraca jer smatra da oni čoveka samo iritiraju, "ali nam ne predstavljaju smrtonosni problem".

- Oni su molestanti jer nas samo maltretiraju. Istina je da mogu da prenose bolesti, ali verovatnost za to, kao i broj takvih slučajeva, jako je mali. Međutim, time nas plaše i koriste kao izgovor da bismo prskali komarce i trošili novac na njihovo suzbijanje, jer se sve vrti oko novca, pri čemu se taj rad plaća po hektaru, a ne po kvalitetu obavljenog posla. Takođe je i velika fama da komarci migriraju. To što oni rade nije migracija jer migracija je kada vrsta odlazi s jednog na drugo mesto i vraća se. Migriraju lastavice, odlazeći preko zime u toplije krajeve. Komarci iz Kopačkog rita, pak, u Osijek ne dolaze svesno, nego traže izvor hrane i ako malo duva vetar, on ih nosi dalje nego što su mislili da lete svojim krilima. To je slučajna rasprostranjenost - rekao je Mikuška, koji drži da se u naseljenim područjima od komaraca treba štititi postavljanjem komarnika, nošenjem duge odeće i uklanjanjem stajaćih voda iz dvorišta, a prirodna područja treba ostaviti netaknuta, jer se tamo broj njihove populacije prirodno reguliše.

Velika većina Osječana, s druge strane, zadovoljna je što ove godine nemaju problem s komarcima. Svima je još uvek u sećanju prošlo leto, kada je najezda bila nesnošljiva i kada je na komarce potrošeno 5,7 miliona kuna. Ove godine Grad Osijek je u budžetu osigurao 5,1 milion kuna, a Vlada je pomogla s dodatnih 2,5 miliona.

Do sada je na preporuke NZJZ Osječko-baranjske županije obavljeno 18 tretmana. Gradonačelnik Ivan Radić ističe da prekobrojnost i najezda komaraca nisu samo javnozdravstveni, nego su i ekonomski problem koji se negativno odražava na kvalitet života građana Osijeka.

- Zato smo ove godine ušli ozbiljno i na vreme u organizaciju Sistema kontrole i tretiranja komaraca. Monitoring je počeo već u martu i od tada se redovno na terenu prati stanje pre svega vodostaja reka Drave i Dunava, pa samim tim i pojave larvi komaraca, a dobro sređem sistem, kao i dostatna sredstva doneli su i prve rezultate. Osijek je bez komaraca, što primećuju i pozdravljaju ne samo Osječani nego i svi naši gosti i turisti.

Autor: