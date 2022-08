RAT ZA TAJVAN NIKAD BLIŽE! I Kina i Amerika se pretvaraju i sada nema POVRATKA NAZAD: Huškači u Pekingu potajno srećni zbog posete Pelosi

Dopisnik Bi-Bi-Ci-ja iz Pekinga Stiven Mekdonel objavio je zanimljivu analizu eskalacije sukoba između Kine i SAD-a zbog posete Nensi Pelosi Tajvanu.

Problem sa eskalacijom je da je teško povući se. Sad kad je predsednica Predstavničkog doma američkog Kongresa uspela da poseti Tajvan, što je čini najviše rangiranom američkom zvaničnicom koja je to uradila u 25 godina, neće li i ostali poželeti to da urade u budućnosti?

Sad kad je Kina najavila velike vežbe sa bojevom municijom tako blizu Tajvana, zašto to ne bi ponovila? Svaki put kad kineski borbeni avioni prelete blizu Tajvana u sve većim brojevima, postavlja se novi standard "normalnosti". Ne budu li sledeći put kineski avioni leteli tako blizu, kakvu poruku šalje Peking?

Ne tako davno, kineski plan za Tajvan uključivao je angažman. Mladi ljudi iz Kine putovali su širom Tajvana, ostrva koje Kina smatra svojom teritorijom. Biznisi iz Tajvana otvarali su filijale širom Kine.

Ali pristup Kine Tajvanu pod predsednikom Si Đinpingom postao je mnogo zlokobniji. Mnogo je veći pritisak na Tajpej, navodi dopisnik Bi-Bi-Sija.

Oni sa militarističkim tendencijama u višim ešalonima Komunističke partije Kine sigurno su tajno pozdravili posetu Nensi Pelosi Tajvanu. Naime, omogućio im je zaoštravanje odnosa i vojne igre oko Tajvana u pripremi za, kako oni vide, skori dolazak dana kada će Kina nasilno zauzeti ostrvo.

Najveći izazov regionalnoj stabilnosti je činjenica da je javna pozicija svih ključnih aktera na Tajvanu smešna. To je skoro kao ogromna igra u kojoj se svi pretvaraju, ali je sve teže i teže održati tu iluziju, piše Index.hr.

I Kina i SAD se pretvaraju

Kina se pretvara da je Tajvan i dalje deo njene teritorije, iako ostrvo ubira sopstvene poreze, glasa za svoju vladu, izdaje svoje pasoše i ima svoju vojsku. Amerika se pretvara da ne tretira Tajvan kao nezavisnu zemlju, iako mu prodaje napredno oružje i povremeno šalje svoje visoke zvaničnike u, kako se čini, zvanične posete.

Sve je očiglednije da nije potrebno mnogo da se ova površna predstava, osmišljena da garantuje status kvo, potpuno raspadne. Opasnost za svet leži u činjenici da u Pekingu ima onih koji bi želeli da se to dogodi, navodi dopisnik BBC-ja.

Komunistička partija Kine decenijama je širila sličnu retoriku o Tajvanu kroz strogo kontrolisane medije, ali ideja o ratu sa ciljem osvajanja ostrva nikada nije bila realna. To više nije slučaj, ističe Mekdonel.

Svakim danom smo sve bliže ratu, a sve dalje od mira



Među sagovornicima BBC-jevog dopisnika prisutno je uverenje da Si želi da zauzme Tajvan u svom mandatu, što bi mu donelo status besmrtnika, odnosno lidera koji je uspeo da ujedini domovinu.

Hong Kong, grad koji je decenijama predstavljao problem za Kinu, već je stavio pod kontrolu Pekinga i to pre nego što su to mnogi očekivali. Za par meseci Si bi trebalo da uđe u istorijskii, treći mandat. To bi moglo malo da smanji pritisak, navodi Mekdonel.

Naime, sad kad može da ostane na vlasti koliko god želi, za razliku od ranijih lidera poput Mao Cedunga koji je bio ograničen samo na dva mandata, Si verovatno neće osećati pritisak da što pre napadne Tajvan.

Ali, činjenica je da smo svakim danom sve bliže tom danu, a sve dalje od mira, zaključuje se u analizi.

