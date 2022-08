KINEZI LANSIRALI 11 BALISTIČKIH RAKETA? Teške otužbe Tajvana - 'Peking imitira Severnu Koreju'

Oglasilo se i tajvansko Ministarstvo spoljnih poslova, koje je optužilo Kinu da je, ispaljivanjem raketa u vodama kod ostrva, imitirala Severnu Koreju i pozvalo na uzdržanost, u vreme pojačanih napetosti u Tajvanskom moreuzu nakon posete predsednice Predstavničkog doma američkog Kongresa Nensi Pelosi.

Ministarstvo spoljnih poslova je u saopštenju navelo da je Kina ugrozila bezbednost Tajvana i pozvalo zemlje da podrže ostrvo i, kako je navelo, zajedno brane slobodu i demokratiju.

Prethodno je tajvansko Ministarstvo odbrane saopštilo da je kineska vojska ispalila danas rakete sa ostrva Matsu.

Videos now surfacing on #China's social media of alleged artillery & missile launches towards the #Taiwan strait #ChinaTaiwanCrisis pic.twitter.com/CWF7dA96vJ