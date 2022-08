TRAGEDIJA NA TAJLANDU: Najmanje 13 ljudi poginulo u požaru - EKSPLODIRAO PAB! (VIDEO)

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se ljudi kako beže iz paba iz kog kulja gust dim, a onda izlaz guta vatra.

Vidi se i da je odeća nekih ljudi bila u plamenu, dok su bežali iz paba.

Uzrok požara u okrugu Satahip u pokrajini Čonburi, na oko 160 kilometara od Bangkoka, se i dalje istražuje, rekao je pokrajinski šef policije Athasit Kijahan.

