MISTERIOZNA SMRT SESTARA IZ SAUDIJSKE ARABIJE ZBUNJUJE POLICIJU: Ključ se možda krije u jednoj zabavi?! (VIDEO+FOTO)

Britanski mediji prenose izjave poznanika koji tvrde da je jedna sestra sigurno bila kvir, dok za drugu nisu sigurni. Upravo iz tog razloga su 2017. pobegle iz Saudijske Arabije a u Sidneju predale zahtev za azil.

Tela Asre Abdula Alsehli (24) i Amale Abdula Alsehli (23) pronađena su u njihovom stanju 7. juna. Policija je utvrdila da su devojke bile mrtve više od mesec dana.

Policija ih je našla zahvaljujući gazdi stana koji se žalio da devojke nisu plaćale kiriju. Njihova tela su bila u poluraspadnutom stanju a australijski mediji prenose da su prvi toksikološki izveštaji pokazali prisustvo "supstanci".



Budući da nije bilo znakova povreda niti naznaka da je neko silom ušao u stan, policija i dalje ne zna kako su sestre umrle.

Istražitelji pokušavaju da saznaju da li su sestre pre smrti bile mete progona zbog svoje seksualnosti.

Za Gardijan nisu želeli da komentarišu nagađanja da je reč o samoubistvu, niti bilo koje druge teorije koje kruže u javnosti. Jedino što je policija potvrdila je da su u kontaktu sa porodicom sestara u Saudijskoj Arabiji i da oni nisu osumnjičeni.

Sestre su u Australiji vodile vrlo povučene živote, sa malo prijatelja i kontakata, a žena koja ih je upoznala na spomenutom kvir događaju rekla je da sestre nisu bile poptuno opuštene i da je delovalo da Sidnej ni posle četiri godine života u njemu nisu istražile.

- Kada smo se upoznale, spomenule su da su iz Saudijske Arabije pa smo razgovarale kako je biti kvir osoba tamo. Rekle su da tamo žene žive u strahu za svoju bezbednost i da su zahvalne što žive u Australiji jer tu mogu slobodnije da se izražavaju, ispričala je žena.

Police have renewed their appeal for information after the bodies of two women were located inside a Canterbury unit last month.



The sisters have been formally identified as 24-year-old Asra Abdullah Alsehli and 23-year-old Amaal Abdullah Alsehli.https://t.co/1xUjSc35cI pic.twitter.com/oVS08LDLjs