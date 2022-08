PLAŽE ZATVORENE DO DALJEG! Predatori stigli do obale, panika među kupačima - evo ŠTA IH PRIVLAČI u plitke vode!

Ajkule nisu nikakva novost na jugoistočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, ali njihova učestala pojava u plićacima izaziva sve veću zabrinutost među kupačima, javlja Dejli star. Nakon što su prošle nedelje prijavljena dva ugriza ajkule u Džeksonvilu u Floridi, ubrzo se pojavio snimak ajkula koje su se maltene približile obali.

Huge sharks seen in shallow waters as terrified onlooker screams 'get out' at swimmershttps://t.co/krrKMsq0T9#Shark pic.twitter.com/w6aIQgkLdd