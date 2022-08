UHAPŠEN POLICAJAC KOJI JE GLISEROM ISKASAPIO DEVOJČICU (7): Elise je sekle po celom telu, OTAC SVE GLEDAO! Još 15 ljudi dobilo otkaze

Još 15 policajaca koji je trebalo da čuvaju vode u vreme incidenta je otpušteno, preneo je “Indipendent”. Sedmogodišnja Britanka Jonada, poreklom iz Albanije, igrala se u moru na plaži Himara kod Potama na jugu zemlje, kad ju je udario gliser. Tragičan incident dogodio se u utorak oko 14.00 sati.

Tase, koji je tada bio van dužnosti, uhapšen je, a u međuvremenu su se pojavile slike njegove tuče sa ocem devojčice Bledarom Avdijom.

Tuča na plaži

Na fotografijama, koje je na internetu objavio bivši premijer Albanije Salji Beriša, vide se dvojica muškaraca u kupaćim gaćama kako idu jedan na drugog pesnicama dok ljudi sa plaže pokušavaju da ih razdvoje.

Otac devojčice je ispričao lokalnim medijima da se kupao sa ćerkom blizu obale kad je video beli čamac sa dvoje ljudi.

- Čamac se parkirao na plaži blizu hotela i video sam devojku kako silazi odatle – rekao je.

Naveo je da su potom žena i deca ušla u čamac, koji je potom ponovo krenuo kroz područje ograđeno za kupače prema njemu.

- Išao je u našem pravcu i to paklenom brzinom i razdvojio mene i ćerku. Zaronio sam, ali je plovilo udarilo moju ćerku delom motora, sekući je po čitavom telu – rekao je Avdija, preneo je “Indipendent”.

Bislim Ahmetaj, učitelj koji je tog dana bio na plaži, prisetio se na “Fejsbuku” kako mu je Bledar nakon toga prišao i rekao: "Trebalo je da umrem umesto nje."

“Albanci žale Jonadu i njenu porodicu dok za vas (navodne) ubice dece i snova neće biti groba. Albanski građani treba i odlučiće o pravdi za za Jonadu”, naveo je.

Ujak devojčice Ismet Avdija podelio je njenu sliku na “Fejsbuku” objavljujući smrt.

Protesti širom Albanije

Policija je rekla da je Tase odbacivao članove svoje porodice na obalu plaže Potam kad se dogodila nesreća. Nakon što su se oni iskrcali, on je ponovo ušao čamcem u vodu i udario Jonadu koja je bila udaljena svega 4-5 metara od obale.

Tragedija je dovela do protesta protiv policije širom Albanije, a demonstranti su u četvrtak marširali prestonicom Tiranom. Oni su zbog Jonadine smrti pozvali na ostavku ministra unutrašnjih poslova, šefa policije i ministra turizma. Lokalni “Hurijet” prenosi da su se demonstranti u Tirani sukobili sa policijom.

