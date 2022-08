OSNIVAČ PINK FLOJDA ZAPALIO MREŽE! DAO ŠOK INTERVJU: Ne čitate dovoljno! Tajvan je deo Kine, a Bajden RATNI ZLOČINAC! (VIDEO)

"Bajden potpiruje vatru u Ukrajini, za početak – to je ogroman zločin", rekao je Voters.

Jedan od osnivača legendarnog Pink Flojda. Rodžer Voters, šokirao je mnoge intervjuom koji je dao CNN-u u kojem je izneo svoje, za mnoge, kontroverzne stavove o Tajvanu, ratu u Ukrajini, američkom predsedniku.

U intervjuu za CNN Voters je objasnio zašto se američki predsednik Džo Bajden našao među slajdovima "ratnih zločinaca" na njegovim koncertima u okviru turneje "Ovo nije vežba".

"Bajden potpiruje vatru u Ukrajini, za početak – to je ogroman zločin", rekao je Voters na pitanje zašto je dodao Bajdena u kategoriju ratnih zločinaca. "Zašto Sjedinjene Države ne ohrabre [Volodimira] Zelenskog, [ukrajinskog] predsednika, da pregovara, otklanjajući potrebu za ovim užasnim, užasnim ratom koji ubija… Ne znamo koliko Rusa", dodao je Voters.

Na opasku novinara CNN da je "okrenuo stvari naopačke" tako što je "okrivio stranu koja trpi invaziju", Voters mu je uzvratio da treba da pogleda u prošlost.

"Ono što treba da uradite je da pogledate u prošlost. Moglo bi se reći da je sve počelo 2008. Ovaj rat je u suštini reakcija na postupke NATO-a koji se gura pravo do ruske granice, što su obećali da neće učiniti kada je [Mihail] Gorbačov pregovarao o povlačenju SSSR-a iz cele Istočne Evrope", rekao je Voters.

Takođe je odbacio komentar novinara da su Amerikanci "oslobodioci".

"Ušli ste Drugi svetski rat zbog Perl Harbora. Bili ste potpuni izolacionisti. Hvala Bogu, što su Rusi do tada već pobedili u krvavom ratu. Dvadeset tri miliona Rusa je umrlo, štiteći tebe i mene od nacističke pretnje", uzvratio je Voters. "Predložio bih vam da odete i pročitate još malo i pokušate da shvatite šta bi SAD uradile da Kinezi postave nuklearne rakete u Meksiko i Kanadu", dodao je Voters.

CNN's @smerconish sits down with rock icon @rogerwaters, who explains the meaning behind the warning at the top of his show. Watch: https://t.co/mKsG3PifHQ — CNN (@CNN) 06. август 2022.

Na navode novinara CNN da su Kinezi "trenutno previše zauzeti opkoljavanjem Tajvana", Voters je uzvratio stavom da je Tajvan deo Kine.

"Tajvan je deo Kine. To je apsolutno prihvaćeno od cele međunarodne zajednice od 1948. godine. Ako ne znaš, znači da ne čitaš dovoljno. Vi verujete u propagandu svoje strane. Ne možete razgovarati o ljudskim pravima i Tajvanu a da zapravo ne čitate", napomenuo je Voters.

Votersov interju šokirao je mnoge i izazvao žetoke onlajn kritike, ali je bilo i onih koji su pozdravili Votersove "pokušaje da eukuje" novinara CNN.

"On očigledno živi na Mračnoj strani Meseca. Tajvanom nikada nije vladala komunistička Kina", naveo je Aleks Bristou, zamenik direktora Australijskog strateškog instituta za odbranu, strategiju i nacionalnu bezbednost. Bristou je aludirao na Flojdov "The Dark Side of the Moon" album.

What the Division Bell is Roger Waters on? He’s clearly been living on The Dark Side of the Moon. Taiwan has never been ruled by communist China. History lesson available here: https://t.co/UwhXGOnSjL https://t.co/Z5iqjs55Ws — Alex Bristow 史德礼 (@AlexBristowASPI) 07. август 2022.

Pojavili su se i snimci delova intervjua koji su izbačeni iz završnog proizvoda a koji pružaju više konteksta onome što je Voters govorio.

I took CNN's edit of the Roger Waters interview and compared a particular section, where Roger spoke about Ukraine, to the uncut version that contained some important context about the Minsk agreements but was taken out by producers. pic.twitter.com/uOUqeN59nL — Kevin Gosztola (@kgosztola) 08. август 2022.

Votersa su napali što je branio Rusiju. Ali je iz nemontiranog intervjua jasno da je on komentarisao događaje koji su doveli do ruske invazije i kako nije urađeno dovoljno da se svet povuče sa ivice i izbegne rat", naveo je novinar Kevin Gostola.