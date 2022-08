PUCNJAVA NA PARISKOM AERODROMU: Muškarac vitlao nožem po Šarl de Golu, policija otvorila vatru

Policija je rano jutros pozvana na lice mesta u blizini aerodromskog terminala 2F.

Kako prenose francuski mediji, muškarac je imao nož i pokazivao "znakove agresije", odbijao je da se povinuje naređenjima policije i navodno je potrčao ka policiji.

Policajac je otvorio vatru na napadača koje je odmah potom ukazana hitna pomoć, ali je podlegao povredama.

"Policajci su jutros neutralisali osobu koja je pretila nožem na aerodromu arl de Gol“, saopštila je pariska policijska uprava.

Mediji prenose, pozivajući se na izjave očevidaca, da se incident dogodio na prometnom terminalu 2F oko 8.20 kada je "beskućnik počeo da smeta agentima obezbeđenja i pozvana je granična policija da ga ukloni“.

The shooting of a knife-wielding man in #Paris Charles de Gaulle airport does not appear to be terror-related according to initial reports