MOŽE LI JEZIVIJE OD OVOGA?! NAMAMIO PONIJA ŠARGAREPOM, PA GA SILOVAO: Vlasnici primetili čudnu supstancu na životinji, pa pronašli MONSTRUMA!

Abdul Gani je pronađen sa uljem za bebe i šargarepom u automobilu, a njegov DNK je pronađen na zadnjici životinje.

"Bolesni perverznjak", kako ga nazivaju britanski mediji, je uhapšen zbog se*sa sa ponijem. Abdul Gani je nakon gnusnog čina pronađen u blizini imanja sa uljem za bebe, šargarepom i kanapom u svom automobilu. On se pre toga ušunjao na tuđe imanje u Bredfordu gde su bili poniji, a navodi se i da je bio drogiran i pijan, rečeno je na sudu ove nedelje.

Vlasnici ponija su prvi put prometili da se nešto dešava kada su u avgustu 2018. na svom imanju pronašli baklju, krastavac, četku za ribanje i vreću šargarepa u blizini ograde. Sledećeg meseca, primetili su da na ponijevom repu nema dlaka, na njega je bila zalepljena traka i uočili su neku masnu supstancu na zadnjici životinje. U blizini je pronađen kolut iste trake i zavoj, a pronađen je i komad šećera, što nije nešto čime bi vlasnici hranili svoje konje, rečeno je u sudu.

Oni su prijavili stvari policiji i ponija je pregledao veterinar, i pronašao DNK koji pripada Ganiju. Policajac je u patroli u tom području tada video plavu Tojotu Jaris parkiranu u blizini polja, i tako su došli do Ganija koji je rekao da nije uradio ništa loše. Istražiteljima je rekao da "voli divljinu" i da noću izlazi da gleda sove i lisice. Na pitanje čemu služi konopac pronađen u njegovom automobilu, on je objasnio da je to koristio kako bi se popeo na drveće da bi gledao sove. Nije komentarisao kada mu je rečeno da je njegov DNK pronađen na nesrećnoj životinji.

Tužilac Majkl Kolins rekao je sudu da je policija pronašla čak 993 internet pretrage na Ganijevom telefonu o seksualnim odnosima sa životinjama, posebno konjima. Gani je već imao sedam osuđujućih presuda za 17 krivičnih dela, uglavnom u vezi sa alkoholom, drogom i vožnjom u pijanom stanju, u svom dosijeu. Na kraju se izjasnio krivim za snošaj sa životinjom.

Džonatan Tarner, Ganijev advokat, rekao je da je njegov klijent u velikoj meri postiđen i posramljen. Prekršaj se dogodio pre skoro četiri godine i od tada je vodio život u skladu sa zakonom, rekao je sudu. Gospodin Tarner je priznao da se o prekršaju može reći "malo pozitivnog", osim da poni nije povređen.

Sudija Haton je rekao: "Vlasnici konja i ponija imaju pravo da njihove životinje budu bezbedne." Gani je osuđen na 10 meseci zatvora i zabranjeno mu je da vozi dve godine i pet meseci, i morao je da se upiše u registar seksualnih prestupnika na 10 godina.

