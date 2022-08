TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Sara pronađena mrtva u kolima - krenula u teretanu i od tad joj se gubi svaki trag...

Sara Seleste Otero (28), pronađena je u njenim kolima u podnožju litice, kako su naveli nadležni za ovaj slučaj.

Za devojkom su tragali 12 dana, a potraga se završila tragično.

Sara je poslednji put viđena u 8:40 ujutru 28. januara kako napušta kuću svoje majke u Oušensajdu, u Kaliforniji, u sivom Subaru Autbek-u sa registarskom oznakom 7GAB955. Oušensajt je udaljen oko 65 kilometara od San Dijega.

Kako se navodi, Otero je rekla svom očuhu da ide do teretane sa prijateljem, ali ona nikada nije stigla do teretane i prijatelj je tvrdio da nije imao nikakve planove sa Otero taj dan.

Sarin polubrat, Rajan Ber, rekao je za "Fox News" kako se Sara nije pojavila ni na poslu kasnije tog dana i da nije odgovarala na SMS poruke. Istažitelji veruju da je njen telefon bio ugašen od 10 ujutru dana kada je nestala.

Kada je policija Oušnsajda locirala njen auto, helikopter je poslat za izvlačenje njenog tela.

UPDATE: I am heartbroken to share the news that Oceanside PD located Sara Celeste Otero’s body near Camp Pendleton late Tuesday. Because of the location she was found, a helicopter was used to remove her body from the bottom of a cliff.

Foul play is not suspected. pic.twitter.com/Rowj2aSbHr