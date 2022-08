AGONIJA BRITANACA! Stomatolozi ograničili broj pacijenata, žena molila muža da joj sam izvadi zub!

Britanac je pokrenuo peticiju u kojoj traži više zubara u državnoj službi nakon što je njegova partnerka pretrpela „mučan bol“. Džoš Kiling veruje da su stomatolozi u "najcrnjoj situaciji" nakon što nije mogao da pronađe stomatologa za hitnu pomoć u krugu od 100 kilometara od svog doma u Dorsetu.

Na kraju je koristio novac od porodice i ušteđevinu da pomogne svom partneru da privatno plati zubarske usluge. Fil Gauers, iz Britanske stomatološke asocijacije, rekao je da se stomatolozi suočavaju sa "katastrofalnom" situacijom.

To dolazi nakon što je istraga BBC-a otkrila da devet od 10 stomatoloških ordinacija NHS-a širom Velike Britanije ne prihvataju nove odrasle pacijente na lečenje u okviru zdravstvene službe. Ministarstvo zdravlja je ranije saopštilo da je stavilo na raspolaganje dodatnih 50 miliona funti „kako bi pomoglo da se otklone zaostaci korone“, i dodalo da je poboljšanje pristupa NHS-u prioritet.

Ovaj 28-godišnjak je rekao da se osećao primoran da pokrene peticiju nakon što je njegova partnerka, Olivija Moreli, toliko bolovala od zuba da ga je molila da „izvuče kliješta i iščupa ih“.

- Bila je kod zubara NHS-a neposredno pre pandemije i on je izbušio pogrešan zub, kada smo se preselili, rečeno joj je da će trebati 18 meseci da čeka novog zubara NHS-a da popravi to - rekao je Kiling.

- Samo se sećam Olivije u apsolutnoj agoniji, više bola nego što je ikada bila. Pozvao sam sve lokalne zubare i rekli su da ne primaju pacijente i da pozovem 111 - rekao je.

- Nisam mogao da jedem, spavam, pričam, bilo je nepodnošljivo. Kada bih pomislio da sam mogao da imam bol 18 meseci, to bi bio pakao.

- Od postavljanja peticije kontaktiralo me je toliko ljudi u sličnim ili još gorim situacijama - dodao je gospodin Kiling.

„Nacionalna zdravstvena služba i vlada moraju da učine nešto da reše ovaj problem. Gauers je objasnio da stomatolozi NHS-a imaju ugovor koji je ograničen na određeni broj pacijenata.

„Kada dođu do tog broja, ako rade više, u suštini to rade besplatno“, rekao je on.

Portparol NHS-a je rekao: "NHS je nedavno najavio prve reforme stomatologije od 2006. godine koje će podržati prakse za poboljšanje pristupa."

Dodali su da su diskusije „u toku“ oko daljih promena koje će pomoći pacijentima i osoblju.