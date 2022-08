600 PUTA JE POKUŠAN ATENTAT NA NJEGA, SPAVAO JE SA PREKO 35.000 ŽENA: Amerikanci su mislili da je njegova moć u bradi

Fidel Kastro je rođen 13. avgusta 1926. godine a preminuo je 25 novembra 2016 u Havani.

Svakako najfascinantnija politička figura 20. veku bio je Fidel Kastro.

Trn u oku zapada, čovek koji je, prema validnim podacima, izvukao živu glavu iz čak 643 neuspela pokušaja atentata. Govornik, ljubavnik, strateg, otac naciji ali i brojnoj deci, političar i komunista koji se nije odrekao svoje vere, sve to i mnogo više je bio neponovljivi, revolucionarni i harizmatični Španac po rođenju, Kubanac po opredeljenju, Fidel Alehandro Kastro Ruz.

Zvaničan, ali i neverovatan podatak kaže da je za života ostao čitav bez obzira na 634 atentata koje su, planirale američka CIA (Centralna obaveštajna služba) i druge srodne agencije. Ipak, najzanimljivije što je zapad pokušao da mu podmetnu puder, koji bi prouzrokovao da mu otpadne brada, koja je bila jedan od njegovih zaštitnih znakova. Imali su nameru, kada već ne mogu da ga ubiju, onda bar da mu naruše autoritet na Kubi. Nisu ni to uspeli.

Prema pričama njegovih bliskih prijatelja i saradnika, Fidel Kastro je bio jedan od najvećih ženskaroša koje je svet ikada video. Kubanske čaršijske priče tvrde da je spavao sa preko 30.000 žena!

Iako u svetu vladaju podeljena mišljenja o njegovoj vladavini, činjenica je da se Kubanci nisu mogli pohvaliti bogatstvom, ali istovremeno, mora mu se odati počast jer je gotovo u potpunosti uspeo da iskoreni nepismenost na Kubi, pa je stopa pismenosti danas čak 99,7%.

Kastrova bolest je i do danas ostala enigma i tema mnogih nagađanja i spekulacija. U svetu se, najčešće, govorilo da je oboleo od raka, ali Kubanci to nikad nisu potvrdili.

Pored dva brata i četiri sestre, Kastro koji se, zvanično tri puta ženio, ostavlja i sina Fidela "Fidelita" i ćerku Alin.

Kubanci ovih dana odaju posebnu počast istorijskom vođi svoje revolucije Fidelu Kastru, o njemu govore sa mešavinom divljenja, poštovanja i čežnje.

Većina Kubanaca se priseća svog vođe u raznim anegdotama, a svake godine na njegov rođendan, narod ga proslavlja u različitim aktivnostima i sa velikim ponosom.

Kastro je upamćen na svim kontinentima, po tome što je uvek pružao ruku solidarnosti a ne tražeći ništa za uzvrat. Na taj način je učio svoje sunarodnike da pomažu onima kome je potrebna pomoć.

U intervjuu za magazin "Vanity Fair" 1993. upitan o tome koliko dece ima, Kastro je odgovorio: „Gotovo pleme“. Po drugoj priči, dok je narod čiji je predsednik bio, živeo na ivici bede, Fidel Kastro je uživao u izobilju, a sve u vezi sa svojim privatnim životom, ljubavnice, osmoro dece, pa i samu suprugu, čuvao je kao strogu tajnu.

Jedina zvanično poznata Kastrova supruga bila je Mirta Dijaz Balart koja je bila žena iz bogate porodice. Ćerka istaknutog kubanskog političara i gradonačelnika, upoznala je Kastra na studijama filozofije na Univerzitetu u Havani. Par se venčao 1948. i dobio jedno dete poznato kao Fidelito. Međutim, 1955. njihov brak je propao i Mirta i Fidel su se razveli. Ona se potom udala za njegovog zakletog neprijatelja, čoveka koji je podržavao Fulgensija Batistu, lidera Kube zbačenog tokom Kastrove revolucije.

Jedna od najkontroverznijih žena u Fidelovom životu bila je špijun CIA. Marita Lorenc je, kako se veruje, 1959. bila poslata iz SAD kako bi ubila Kastra, ali u odsudnom trenutku nije mogla da povuče obarač, jer ga je zavolela. Ona je postala njegova ljubavnica i godinu dana po dolasku na Kubu pokušala je da ubaci kapsule sa otrovom u Kastrov desert, ali je on otkrio njenu nameru.

„Mislila sam da će me upucati, ali mi je dao pištolj i rekao mi: ’Jesi li došla da me ubiješ?’ Onda je uzeo dim cigare i zatvorio oči. Nije se branio jer je znao da ja to ne mogu da uradim. Još me je voleo i ja sam još volela njega“, rekla je Lorenc svojevremeno. Ona je tada, kako kaže, bacila pištolj.



