KARAMBOL NA PUTU U TURSKOJ! U sudaru autobusa, vozila Hitne pomoći i auta poginulo 15 osoba!

Petnaest ljudi je poginulo, a 22 su povređene u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovali autobus i kola hitne pomoći na jugoistoku Turske, rekao je u subotu regionalni guverner.

- Ukupno 15 naših građana je poginulo, a 22 su povređena... u nesreći u kojoj su učestvovali autobus, ekipa hitne pomoći i kola... između Gazijantepa i Nizipa - rekao je Davut Gul, guverner provincije Gaziantep.

Novinska agencija DHA saopštila je da je putnički autobus udario vozilo hitne pomoći, vatrogasni kamion i autobus u kojem su bili novinari.

- Među poginulima su tri vatrogasca, dva radnika hitne pomoći i kao i dva novinara - rekao je guverner Gaziantepa.

#Turkey , during the rescue of some people due to a road accident in #Gaziantep , a bus lost control and hit the rescuers. There would be 15 dead and 22 injured. pic.twitter.com/8hAP5Xf159