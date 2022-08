STRAVIČNO NASILJE POLICAJACA U ARKANSANZU! Pripadnci reda prvo pesničili muškarca, a potom mu glavu udarali o beton! (VIDEO)

Protiv trojice policajaca pokrenuta je kriminalistička istraga i vodi je Odeljenje za kriminalističku istragu državne policije Arkanzasa, koji istražuje incident.

U saopštenju se kaže i da se pomenuti incident dogodio u nedelju pre podne oko 10.30 sati po lokalnom vremenu ispred prodavnice u gradu Mulberiju.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews



**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf