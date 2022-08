ČUVENE BLIZNAKINJE POSTALE PRAH ZA 10 SAMO SEKUNDI! Pogledajte kako je izgledalo rušenje nelegalnih nebodera od 100 metara visine (VIDEO)

Višespratnice, koje su visoke 103 metara i imaju 850 nenaseljnih stanova srušene su posle detonacije strateški postavljenog eksploziva, prenosi Rojters.

Lokalni zvaničnici naveli su da je za rušenje korišćeno više od 3.700 kilograma eksploziva.

Moment when Supertech Twin Towers were reduced to rubble.#ITVideo #TwinTower #Demolition @ShivAroor pic.twitter.com/byxsrGelof