OTELA DEVOJČICU KAKO BI JE NJEN DEČKO SILOVAO?! Kada se JEZIV čin završio, bacili je kroz prozor - DETE SE BORI ZA ŽIVOT! (FOTO)

Andrej Komaricki (46), suočava se sa optužbama za silovanje i pokušaj ubistva zbog svog učešća u zaveri nakon što je optužen da je izbacio devojčicu kroz prozor na drugom spratu u pokušaju da je ubije.

Njegova devojka Veronika Homčuk (28) optužena je da je kidnapovala dete tako što je pod lažnim izgovorom namamila u njen stan, gde se navodno dogodio brutalni napad, prenosi Dejli mejl.

Dete se bori za život nakon što je prebačeno u bolnicu u "teškom stanju", navode lokalni izveštaji na udaljenim ruskim Kurilskim ostrvima severno od Japana.

