KLIMATSKA KATASTROFA: Ujedinjene nacije apeluju za pomoć Pakistanu

Prema prvim procenama, šteta od poplava u Pakistanu iznoši više od 10 milijardi dolara.

- Međunarodne agencije za pomoć angažuju se da pomognu stotinama hiljada ljudi raseljenih usled katastrofalnih poplava u Pakistanu zahtevajući ukidanje restrikcija na uvoz hrane iz Indije - izjavio je za Rojters pakistanski ministar finansija Miftah Ismail.

Najviše je pogođena provincija Sind na jugu Pakistana gde su kiše bile obilnije za gotovo 466 odsto u odnosu na tridesetogodišnji prosek.

Prema njegovim rečima, Vlada će doneti odluku da li će odobriti uvoz hrane s obzirom na hitnost situacije i posle konsultacija sa koalicionim partnerima.

Veoma mali obim trgovine i saobraćaja obavlja se između muslimanskog Pakistana i Indije, koja je većinom hinduistička, uprkos istorijskim i kulturnim vezama.

Neuobičajeno jake monsunske kiše, koje su ovog leta pogodile Pakistan, izazvale su poplave koje su pogodile trećinu zemlje, a poginulo je više od 1.100 ljudi, uključujući 380 dece.

Monsunske kiše bile su gotovo 190 odsto jače u odnosu na tridesetogodišnji prosek.

Let's be clear: the Pakistani people did not do this to Pakistan –– we all did, and the high-emitting nations are most responsible.



Unless we end our species' addiction to fossil fuels, every country in the world will remain in the crosshairs of the climate breakdown. pic.twitter.com/48xtWK1WfA