HOROR U OHAJU: Mladića napale pčele, smešten u indukovanu komu posle 20.000 UBODA!

Ostin Belami je na respiratoru i u indukovanoj komi u Univerzitetskoj bolnici u Sinsinatiju u Ohaju, objavila je televizija Fox 19.

Belami je u petak orezivao limun i slučajno je zasekao košnicu. Pčele su napale i njega i njegovu baku i ujaka koji su bili u blizini.

Austin Bellamy is fighting for his life at the University of Cincinnati Medical Center after being stung 20,000 times by bees >> https://t.co/hAee0oE3M0 pic.twitter.com/AyYlcelINx

Mladić je uboden više od 20.000 puta i progutao je oko 30 pčela. Bolničari su mu pčele vadili do nedelje ujutru.

“He was hollering, ‘Help! Help me! Help!’ And nobody would help him,” said Phyllis Edwards.



Tonight at 10 on @FOX19 hear from the mother who says her son was stung by at least 20,000 bees. pic.twitter.com/GcglNBKX35