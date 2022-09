Predsednik Upravnog odbora Lukoil-a pronađen mrtav

Predsednik Upravnog odbora Lukoil-a pronađen je mrtav u Moskvi.

Ravil Maganov je, prema nezvaničnim informacijama, pronađen mrtav u krugu kliničkog centra.

Prema nezvaničnim informacijama, Maganov je pao sa šestog sprata bolnice.

The chairman of Russia's Lukoil oil giant, Ravil Maganov, has died after falling from a hospital window in Moscow — Shortly after Russia invaded Ukraine, Lukoil board called for the war to end, expressing its sympathy to victims of "this tragedy"https://t.co/63cU2oeHYE